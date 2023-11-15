МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в среду в Чикаго снижаются в цене, обновив ранее максимум за два с половиной месяца. В центре внимания инвесторов остаются неблагоприятная для посевов погода в Бразилии и высокий спрос на поставки из США, передает Reuters.

Фьючерсы на пшеницу и кукурузу также падают.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подешевели на 0,1%, до 13,88 1/4 доллара за бушель.

Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 30 августа 13,98 1/2 доллара за бушель и превысили достигнутый во вторник 2,5-месячный максимум. Между тем они не смогли преодолеть психологически важную отметку 14 долларов за бушель.

Жаркая погода в Бразилии усиливает обеспокоенность относительно засухи в период посевной кампании в северных и центральных регионах.

Агентство AgRural понизило прогноз урожая сои в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году на 1,1 млн тонн, до 163,5 млн тонн, а также не исключило вероятность дальнейшего снижения оценок в этом месяце.

Между тем на следующей неделе ожидаются дожди, которые могут благоприятно сказаться на посевах. В таком случае в центре внимания рынка может вновь оказаться обильное мировое предложение сои.

"Я ожидаю снижения цен в следующие пару недель", — отметил Оле Хью из IKON Commodities. По его словам, урожай в Бразилии может превысить ожидания, а в Аргентине — увеличиться после засухи, наблюдавшейся ранее в этом году.

Цены на сою ранее получали поддержку на фоне ряда китайских закупок. Участники рынка будут отслеживать итоги встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может повлиять на поставки сельскохозяйственных товаров.

Рынок сои также готовится к выходу ежемесячных данных США по переработке сои.

Аналитики прогнозируют, что объемы переработки сои в октябре достигли рекордного максимума. Отчет Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (NOPA) выйдет позже в среду. По оценкам NOPA, в прошлом месяце объем переработки сои составил 187,237 млн бушелей.

Котировки зерновых и сои во вторник получили поддержку на фоне снижения доллара. Причиной ослабления валюты стали данные США по инфляции, которые усилили вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) больше не будет повышать процентные ставки.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 0,4%, до 4,76 1/2 доллара за бушель, а пшеница на CBOT подешевела на 0,1%, до 5,71 1/4 доллара за бушель.

Потенциал роста цен на кукурузу по-прежнему ограничен — на прошлой неделе Минсельхоз США спрогнозировал рекордный урожай этой культуры в США.

Цены на пшеницу остаются под давлением на фоне конкуренции со стороны поставок из Причерноморья, а также попыток Украины восстановить морской экспорт.