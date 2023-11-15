МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Торги на американских фондовых рынках сегодня начались в плюсе, поскольку более низкие, чем ожидалось, данные по ценам производителей подстегнули ожидания того, что Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки. Акции Target резко выросли после публикации позитивного прогноза на праздничный квартал, передает Reuters.

Dow Jones Industrial Average в начале сессии поднялся на 79,02 пункта, или 0,23%, до 34 906,72 пункта, S&P 500 прибавил 9,60 пункта, или 0,21%, до 4505,30 пункта, а Nasdaq Composite — 52,89 пункта, или 0,38%, до 14 147,27 пункта.