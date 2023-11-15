МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Доллар США вырос в среду после того, как данные показали, что розничные продажи в Америке в октябре снизились менее значительно, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. Таким образом, доллар восстановился после самого значительного за год падения, наблюдавшегося днем ранее, когда замедление инфляции в США усилило ожидания рынка в отношении того, что Федеральная резервная система покончила с повышением процентных ставок.

Согласно опубликованным в среду данным Министерства торговли, розничные продажи снизились на 0,1% в октябре. Согласно пересмотренным с повышением данным, в сентябре продажи выросли на 0,9%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение розничных продаж на 0,3% в октябре.

Данные лучше прогноза подтолкнули доллар вверх, хотя слабый отчет по ценам производителей наряду с опубликованным во вторник индексом потребительских цен (CPI) США просигнализировали об охлаждении экономики. При всем при этом борьба ФРС с инфляцией продолжается.

"Сегодняшние данные по розничным продажам в действительности почти не изменили картины в целом, но убедили в том, что в США определенно происходит замедление (экономики)", — сказал Брэд Бехтель, руководители валютного подразделения Jefferies в Нью-Йорке.

"Это не обязательно означает, что история точно повторится, но я точно не хочу покупать или держать длинные позиции по доллару пока что, — добавил он. — Необходимо понаблюдать, что будет происходить дальше".

Индекс доллара США, который отражает его стоимость против шести основных валют, вырос на 0,33%, торгуясь выше двухмесячного минимума 103,98, достигнутого во вторник. Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,36%, по 1,084 после достижения самого высокого уровня с августа днем ранее.

Инвесторы практически полностью исключили возможность еще одного повышения ставок ФРС в декабре и оценивают вероятность понижения ставок в мае 2024 года в более чем 65%, как показал индикатор FedWatch Tool, разработанный CME Group.

В Великобритании инфляция в октябре замедлилась до самых низких темпов за два года, что вызвало переоценку перспектив политики Банка Англии и оказало давление на фунт.

"Для меня это означает, что мы закончили с повышением процентных ставок и теперь вопрос состоит в том, когда начнется их понижение, — говорит главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. — Именно это начинает находить отражение в рыночных котировках, особенно в котировках рынка облигаций".

Британский фунт снизился с двухмесячного максимума, зафиксированного во вторник, когда данные показали, что инфляция в Великобритании в октябре опустилась до минимума за два года 4,6%. Опрошенные Reuters, экономисты ожидали, что инфляция составит 4,8% против 6,7% в сентябре.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,6%, по 1,2429. Во вторник пара выросла на 1,8%, продемонстрировав самый сильный однодневный рост за год.

Пара евро/доллар США также опустилась на 0,3%, до 1,0848, после достижения максимума с августа днем ранее.

Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,45%, по 151,65 после данных по розничным продажам.

Вышедшие ранее данные показали, что экономика Японии сократилась в 3-м квартале. Это снижает вероятность сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии. В понедельник пара доллар США/японская иена закрылась на годовом максимуме вблизи 152.

В понедельник пара доллар США/японская иена отскочила от отметки 152 на фоне фиксации прибыли по опционам, опустившей пару до 151,20.

Оффшорный юань на короткий срок получил некоторую поддержку и достиг трехмесячного максимума на уровне 7,2385 за доллар США. Данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае превысили прогнозы.

Другие данные Китая также показали, что продажи на рынке недвижимости в октябре падали сильнее, чем ожидалось, а инвестиции в недвижимость сократились, что сдерживало рост китайской валюты.