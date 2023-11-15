МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США, но ожидания вероятного окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничивали пространство для падения котировок, передает Reuters.

По состоянию на 14.59 по Гринвичу золото на рынке спот потеряло 0,2%, до 1957,59 доллара за унцию. Фьючерсы на золото упали на 0,2%, до 1961,10 доллара.

Индекс доллара вырос на 0,4%, а доходность 10-летних казначейских облигаций восстановилась на данных, свидетельствующих о сильном росте розничных продаж в США в сентябре. Это поумерило привлекательность золота для инвесторов.

На предыдущей сессии котировки золота подскочили более чем на 1%, так как данные указывали на стагнацию потребительских цен в США в октябре. Индекс цен производителей (PPI) США в октябре продемонстрировал самое сильное месячное падение за 3,5 года, что стало очередным свидетельством ослабления инфляционного давления.

"Индексы CPI и PPI позитивны для цен на золото, так как ожидания дальнейшего замедления инфляции укрепляют уверенность в том, что ФРС завершила цикл повышения ставок", — сказал Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

В котировки рынка заложена 100% вероятность того, что стоимость заимствований ФРС в декабре останется без изменений, о чем свидетельствуют данные CME FedWatch.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но рост стоимости заимствований негативно отражается на привлекательности этого металла для инвесторов.

"Доходность растет, и золото снижается после недавнего скачка вверх. Вероятно, перспективы золота остаются позитивными, но динамика станет более сдержанной", — комментирует Тай Вонг, независимый трейдер.

В центре внимания рынка также находятся данные, указывающие на падение розничных продаж в США в октябре после сильного роста в течение многих предыдущих месяцев. Однако падение показателя оказалось менее значительным, чем ожидалось. Вероятно, это отражает замедление спроса, которое может стать еще одним аргументом в пользу завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,6%, до 23,23 доллара за унцию.

Платина прибавила 1,3%, до 896,36 доллара, а палладий подешевел на 1,1%, до 1005,93 доллара.