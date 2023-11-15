МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в среду после выхода данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые превзошли прогнозы, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 16.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 94 цента, до 81,58 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,20 доллара, до 77,09 доллара за баррель.

Согласно представленным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 4-10 ноября выросли на 3,6 млн баррелей, до 439,4 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали увеличения показателя на 1,8 млн баррелей.

Ежедневные темпы добычи нефти в США оставались на рекордно высоком уровне 13,2 млн баррелей, согласно данным.

Запасы же бензина неожиданно упали на 1,5 млн баррелей, а запасы дизельного топлива снизились на 1,4 млн баррелей. Это свидетельствует о сильном спросе на нефтепродукты на внутреннем рынке США.

Представленные во вторник данные Американского института нефти (API) указывали на рост запасов нефти и бензина на прошлой неделе, согласно источникам.