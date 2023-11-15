МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Панъевропейский индекс STOXX 600 в среду поднялся выше максимума за месяц. Как сообщает Reuters, инвесторов воодушевило замедление инфляции в развитых странах, что подкрепило надежды на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики центробанков.

STOXX 600 вырос на 0,4%, а британский FTSE 100 добавил 0,6%.

После вчерашних слабых инфляционных макроданных в США, поддержавших мнение о том, что ФРС может завершить повышение процентных ставок, свежая статистика показала, что инфляция в Великобритании в октябре также замедлилась сильнее прогнозов.

Между тем оптовые цены в Германии в октябре снизились максимальными темпами почти за три с половиной года.

Кроме того, позитивное настроение на рынках поддержали благоприятные данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае и сообщения в СМИ о новых стимулирующих мерах в стране.

Технологический сектор в Европе подскочил на 2,1%, а горнодобывающий сектор набрал 1,5% на фоне роста цен на металлы.

Немецкий DAX поднялся на 0,9%, опередив другие региональные индексы.

Акции производителей предметов роскоши Kering, LVMH и Richemont, чувствительных к ситуации в Китае, набрали более 1%. Сектор предметов роскоши в целом вырос на 1% и почти достиг двухмесячного максимума.

Бумаги Alstom упали на 15% и возглавили снижение в STOXX 600. Производитель поездов заявил, что сократит рабочие места, продаст активы и рассмотрит возможность привлечения капитала и отказа от выплаты дивидендов за текущий финансовый год.

Акции швейцарского производителя офтальмологических средств Alcon подешевели на 5,4%. Компания отчиталась о более низких, чем ожидалось, продажах за 3-й квартал и сузила годовой прогноз.

Согласно данным LSEG, прибыль 55,4% компаний из индекса STOXX 600, уже отчитавшихся о результатах, превзошла ожидания аналитиков.

Безработица во Франции в 3-м квартале выросла сильнее, чем ожидали рынки, до 7,4%. Министр финансов страны объяснил это замедлением экономического роста.

В пятницу внимание инвесторов привлекут макроданные по инфляции в еврозоне.