ТОКИО, 16 ноя — ПРАЙМ. Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов Японии. В ООН предрекли рекордные расходы на импорт продовольствия

Импорт зерновых сократился на 21,3%, руды цветных металлов — на 90,3%, СПГ — на 4,6%, угля — на 15,6%, медизделий — на 71,4%.

Экспортные показатели из Японии в Россию в октябре оказались в минусовой зоне. Так, экспорт медизделий сократился на 29,8%, пластика — на 77,8%, бумаги — на 89,4%, автомобилей — на 46,8%, силовых генераторов — на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры — на 44,2%.