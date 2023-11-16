2023-11-16T03:41:39+03:00
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2023-11-16T03:41:39+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231116/842279488.html
Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6%
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Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ,... ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 16 ноя — ПРАЙМ. Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но сократила импорт зерновых, руды цветных металлов, медизделий и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов Японии.
Импорт зерновых сократился на 21,3%, руды цветных металлов — на 90,3%, СПГ — на 4,6%, угля — на 15,6%, медизделий — на 71,4%.
Экспортные показатели из Японии в Россию в октябре оказались в минусовой зоне. Так, экспорт медизделий сократился на 29,8%, пластика — на 77,8%, бумаги — на 89,4%, автомобилей — на 46,8%, силовых генераторов — на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры — на 44,2%.