МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти в четверг снижаются, продолжая негативную динамику среды. Как сообщает Reuters, рынок обеспокоен высокими темпами добычи в США и слабым спросом в Китае.

К 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 48 центов, по 80,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 53 цента, до 76,13 доллара за баррель.

Оба контракта потеряли более 1,5% на предыдущей сессии.

Ближайшие контракты на нефть WTI стоят дешевле более поздних контрактов, то есть на рынке наблюдается контанго. Инвесторы ожидают роста цен. В четверг ближайшие фьючерсы стоили на 17 центов дешевле более поздних контрактов.

"Темпы добычи в США достигли рекордного максимума, что спровоцировало опасения на рынке и оказало новое давление на котировки. Кроме того, участники обеспокоены перспективами спроса", — отмечает Тина Тэн, рыночный аналитик CMC Markets.

Согласно представленным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 4-10 ноября выросли на 3,6 млн баррелей, до 421,9 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали увеличения показателя на 1,8 млн баррелей.

Добыча нефти в США оставалась на рекордно высоком уровне 13,2 млн баррелей в день, согласно данным.

Между тем загруженность НПЗ в Китае в октябре снизилась с максимумов, достигнутых в сентябре, на фоне сокращения спроса на топливо со стороны промышленных потребителей и уменьшения маржи переработки нефти. Тем не менее экономическая активность в КНР в октябре выросла за счет ускорения роста промышленного производства и более активного, чем ожидалось, роста розничных продаж.

Опубликованные в четверг данные усилили опасения по поводу рынка недвижимости в КНР. Так, продажи новых домов в октябре снизились 4-й месяц подряд, а продажи недвижимости по величине площади в прошлом месяце упали на 20,33% в годовом сопоставлении.

Технические факторы также ограничивают любой потенциал роста цен, отмечает Йип Джун Ронг, стратег-аналитик IG.

"Поскольку сокращение предложения уже не так очевидно, как несколькими месяцами ранее, (трейдеры) закрывают часть длинных позиций. На рынке доминируют продажи, о чем свидетельствует падение цен ниже 200-дневной скользящей средней", — добавляет Йип.