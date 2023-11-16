МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В четверг котировки меди немного снизились, отступая от почти 6-недельного максимума, на фоне укрепления доллара. Опубликованные недавно экономические данные США говорят о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может взять более длительную паузу, прежде чем начать понижение процентных ставок, передает Reuters.

К 07.16 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,1%, до 8260,50 доллара за тонну.

Декабрьские фьючерсы на медь на SHFE прибавили 0,2%, до 67 850 юаней (9352,17 доллара) за тонну.

Доллар получает поддержку на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам и ввиду признаков замедления инфляции. Это порождает надежды на "мягкую посадку" в экономике, которая позволит ФРС взять более длительную паузу перед понижением ставок.

Укрепление доллара делает номинированные в долларах сырьевые товары более дорогими для держателей иных валют.

В среду цены на медь достигли почти 6-недельного максимума после того, как сильные данные по промышленному производству в КНР улучшили настроения. Однако потенциал роста был ограничен неутешительным состоянием китайского сектора недвижимости и усилением доллара.

"Укрепление надежд на новые стимулирующие меры Пекина оказывает дополнительную поддержку металлам", — отмечают в ING.

Алюминий на LME упал в цене на 0,1%, до 2230,50 доллара за тонну, никель — на 0,1%, до 17 400 долларов, цинк — на 1,7%, до 2612 долларов. Свинец прибавил 0,1%, до 2248 долларов, олово снизилось в цене на 0,6%, до 25 175 долларов.