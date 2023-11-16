МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Нетто-покупки физлицами российских акций, напрямую и в составе биржевых фондов, с марта прошлого года составили 280 миллиардов рублей, что в три с половиной раза больше нетто-покупок институциональных инвесторов, сказала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова на вебинаре "Обсуждение Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 и на период 2025 — 2026 годов". "СПБ биржа" утвердила пути обеспечения доступа к активам клиентов

"Мы наблюдаем, что рынок оживает. Рынок IPO оживает, в первую очередь, благодаря притоку денег физических лиц. Мы видим, что если сравнивать с мартом прошлого года, нетто-притоки физических лиц на рынок акций составили, по нашим оценкам, порядка 280 миллиардов рублей, причём эти деньги идут как напрямую от физических лиц в акции (порядка 150 миллиардов рублей), так и через покупку БПИФов, то есть через доверительное управление и паевые инвестиционные фонды (порядка 130 миллиардов рублей)", — сказала она.

"Что касается притоков средств институциональных инвесторов на рынок акций в России, то он пока скромнее за тот же период. Мы нетто-приток увидели порядка 80 миллиардов рублей. И во многом это благодаря, наверное, каким-то разовым сделкам, концентрированным, с участием институциональных инвесторов. Хотя за последнее время два последних IPO, которые были, мы тоже там заметили присутствие институциональных инвесторов", — добавила Логинова.

Она также отметила, что сейчас IPO на Московской бирже небольшие, речь идет о привлечениях в несколько миллиардов рублей. Но даже за этот год биржа увидела, как растёт их динамика. Наличие спроса на новые активы среди российских инвесторов, в основном представленных физическими лицами, даёт основание многим российским бизнесам среднего и малого размера рассчитывать на то, что они могут привлечь капитал, считает она.

"Почему нужен капитал малым и средним российским компаниям? У нас очень сильный банковский сектор. И да, банки закрывают многие потребности финансирования российского бизнеса, но даже сами банки признают, что финансовый рычаг не безразмерный, выдавать и увеличивать лимиты кредитования бизнесам при непополнении этими бизнесами своего собственного капитала банки беспредельно не могут", — сказала Логинова.

"Мы все знаем пределы там по финансовым рычагам и не хотели бы, чтобы наша экономика уходила в какую-то долговую спираль. Поэтому все участники рынка заинтересованы: и банки, как кредиторы заинтересованы в том, чтобы компании привлекали долевой капитал, потому что таким образом это позволяет им увеличивать кредитование дальше. Компании заинтересованы в привлечении долевого капитала, потому что это даёт возможность масштабировать свой бизнес. Более того, это улучшает их экономику", — заключила она.