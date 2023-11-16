МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Доллар США немного укрепился в четверг после двух дней волатильности, когда американская валюта восстановилась после резкого падения. Трейдеры оценивают поступающие данные, сигнализирующие о том, что Федеральная резервная система возьмет более долгую паузу, прежде чем понизить ставки, сообщает Reuters.

Индекс доллара США вырос на 0,2% от уровня закрытия среды, до 104,53. В среду он прибавил 0,31% после снижения на 1,51% днем ранее, что стало самым сильным однодневным падением индекса за один год.

Пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,083, а пара британский фунт/доллар США — с понижением на 0,2%, по 1,2385. Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,1%, до 151,27.

Восстановлению доллара способствовал выход более позитивных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. В сочетании с признаками продолжающегося ослабления инфляции это повысило шансы американской экономики на мягкую посадку, что позволит ФРС выдержать более длительную паузу перед началом понижения процентных ставок.

"Сегодня мы наблюдаем ослабление доллара против других валют, — отмечает Сюзанна Ститер, аналитик Hargreaves Landsdown. — Данные по розничным продажам опровергли надежды на то, что мы сможем увидеть более быстрое понижение ставок".

"На этом фоне настроения демонстрируют сильные колебания от сессии к сессии, — говорит она. — ФРС ранее заявляла, что ориентируется на данные, поэтому и рынок специфически на них реагирует".

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, трейдеры по-прежнему уверены, что повышения процентных ставок больше не будет, однако умерили ожидания, связанные с понижением ставок. Теперь вероятность того, что первое понижение будет произведено в марте, оценивается менее чем в 25%, тогда как накануне оценивалась более чем в 30%.

"Инфляция ослабевает, а экономика остается сильной, что может позволить ФРС даже повысить ставки, если они так решат", — говорит Джеймс Найвтон, валютный трейдер из Convera. При этом он отмечает, что пока не видит в руководстве ФРС стремления к продолжению ужесточения политики.

Исследование Deutsche Bank показало, что рынки уже седьмой раз за последние два года учитывают в котировках быстрый переход ФРС к понижению ставок. В предыдущие шесть раз эти ожидания были полностью развеяны.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рид отмечает, что разворот в сторону смягчения денежно-кредитной политики ФРС рано или поздно наступит, и сейчас этот момент может быть ближе, чем в других случаях, когда рынки ожидали скорого понижения процентных ставок. При этом он считает, что не стоит забывать те случаи, когда рынки ошибались.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,5%, до 0,6479, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,8%, до 0,598.

Австралийский доллар не получил поддержки от сильных данных по занятости. Трейдеры сосредоточились на том, что основной рост пришелся на рабочие места с неполной занятостью, тогда как уровень безработицы немного повысился.