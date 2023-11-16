МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На торгах в четверг фьючерсы на сою на CBOT понижаются в цене. Как сообщает Reuters, в Бразилии ожидаются дожди, так что опасения в отношении предложения пошли на убыль — ранее на неделе они подтолкнули цены к максимумам за два с половиной месяца.

Цены на кукурузу также понижаются в преддверии ожидаемых в Бразилии и Аргентине осадков, а также на фоне представленного на прошлой неделе официального прогноза рекордного урожая этой культуры в США в текущем году.

Дешевеет и пшеница, откатившаяся к месячному минимуму. Дожди на американских Великих равнинах, как предполагается, окажут благотворное влияние на недавно высаженную пшеницу. Экспорт пшеницы из США по-прежнему ограничен ввиду более дешевых поставок из Причерноморья.

Колебания котировок остаются умеренными — финансовые рынки проходят фазу консолидации. В фокусе внимания — очередной еженедельный отчет по экспортным продажам американской сельскохозяйственной продукции.

К 12.52 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подешевели на 0,7%, до 13,74 3/4 доллара за бушель. В среду контракт достиг 13,98 1/2 доллара за бушель, максимальной отметки с 30 августа.

Котировки сои активно росли в этом месяце — сухая, жаркая погода в ключевых с точки зрения выращивания сои регионах Бразилии повредила посевной кампании, но на следующей неделе в этих регионах ожидаются дожди, а мировое предложение в целом остается обильным.

"Рынок будет следить за погодой в следующие дни, чтобы увидеть, прольются ли обещанные дожди", — комментирует Эндрю Уайтлоу из австралийской консалтинговой фирмы Episode 3.

Аналитики Rabobank ожидают, что бразильский урожай в 2024 году достигнет 163 млн тонн, а показатели Аргентины, крупнейшего экспортера соевых продуктов, восстановятся после слабого урожая прошлого сезона.

Высокий спрос поддерживает цены на сою. Ее переработка в США в октябре достигла рекордного максимума, в то время как запасы соевого масла на конец месяца опустились до минимума за почти девять лет, сообщила накануне отраслевая ассоциация NOPA.

Волна экспортных продаж в Китай также поддержала котировки сои. Однако по итогам встречи между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином не было сделано никаких заявлений о поставках сельскохозяйственной продукции, что ухудшает настрой инвесторов.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT понизились в четверг в цене на 0,5%, до 4,68 1/2 доллара за бушель, фьючерсы на пшеницу — на 1,3%, до 5,53 доллара за бушель. Котировки пшеницы опускались ранее в ходе сессии до минимальных значений с 12 октября.

Рынок пшеницы по-прежнему испытывает давление ввиду дешевых поставок из России и попыток Украины возродить свой морской экспорт.