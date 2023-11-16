МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг выросли более чем на 1% на фоне снижения доллара США и доходности казначейских облигаций, сообщило агентство Reuters. Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе более значительно, чем ожидалось, поэтому Федеральная резервная система может сделать паузу в повышении процентных ставок.

По состоянию на 15.11 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1981,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали более чем на 1%, до 1984,60 доллара за унцию.

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 5-11 ноября выросло сильнее, чем ожидалось. Это может помочь ФРС в борьбе с высокой инфляцией.

Данные США по рынку труда подтверждают, что экономика страны немного замедляется. Это дало трейдерам, ставящим на рост цен на золото и серебро, уверенность в том, что ФРС не повысит процентные ставки, отметил Джим Уайкофф, старший рыночный аналитик Kitco Metals.

Согласно опубликованным в среду данным, индекс цен производителей (PPI) США в октябре продемонстрировал самое сильное месячное падение за 3,5 года. Кроме того, опубликованные во вторник данные указали, что индекс потребительских цен (CPI) США остался без изменений по сравнению с сентябрем.

Судя по FedWatch, участники рынка оценивают в 100% вероятность сохранения ставки ФРС в декабре без изменений.

Золото покупается для хеджирования инфляционных рисков, так что повышение процентных ставок понижает привлекательность этого актива, который не приносит гарантированного дохода.

Индекс доллара опустился на 0,3% против корзины других основных валют и остается вблизи минимумов более чем за два месяца, зафиксированных в ходе прошлой сессии. Понижается и доходность 10-летних гособлигаций.

"Ситуация стала более благоприятной для цен на золото. Если произойдет рост геополитических рисков, это может помочь золоту, но, если выйдут сильные макроэкономические данные в США, это может подкрепить тезис о возможности нового повышения ставки и оказать давление на рынок", — добавляет Уайкофф.

В октябре золото подорожало более чем на 7% в условиях повышенного спроса на активы-убежища после начала столкновений группы ХАМАС и Израиля.

Серебро на рынке спот прибавило в цене 2,3%, до 23,98 доллара за унцию. В ходе сессии оно поднималось до максимумов с 4 сентября. Платина выросла в цене на 0,2%, до 898,04 доллара за унцию, палладий — на 0,8%, до 1040,21 доллара за унцию.