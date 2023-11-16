МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ведущие индексы Уолл-стрит в четверг снижаются под давлением акций Cisco и Walmart после неутешительных прогнозов, в то время как оптимизм по поводу достижения процентными ставками пика угас, сообщает Reuters.

Акции Cisco Systems обвалились на 11,5%. Фирма, специализирующаяся на оборудовании для связи и сетей, ухудшила годовые прогнозы выручки и прибыли из-за замедления спроса на ее сетевое оборудование.

Акции Walmart упали на 7,1%, несмотря на повышение компанией годовых прогнозов продаж и прибыли. Розничный гигант заявил, что американские потребители ввиду инфляции продолжают проявлять осторожность при расходах.

Предупреждение Walmart также оказало давление на бумаги других ретейлеров. Акции Target, в среду сделавшей хорошие прогнозы на праздничный квартал, упали на 1%. Субиндекс товаров массового потребления в составе S&P 500 опустился на 1,2% и стал одним из лидеров падения.

Основные индексы Уолл-стрит на этой неделе выросли. Доказательства снижения инфляции в крупнейшей экономике мира усилили надежды на то, что ФРС США, скорее всего, завершила цикл повышения процентных ставок.

На насыщенной данными неделе, когда высокотехнологичный Nasdaq достиг максимума более чем за три месяца, рынки также утешились тем, что сенат США принял временный законопроект о расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

"Я думаю, что ралли, вызванное недавними благоприятными макроданными, оправданно. Однако региональные органы (ФРС) придерживаются очень разных мнений, и это сбивает с толку инвесторов", — сказал Питер Андерсен, основатель Andersen Capital Management в Бостоне.

Тем не менее он отметил, что по-прежнему с оптимизмом оценивает возможность мягкой посадки экономики и ралли в конце года.

Доходности американских казначейских бумаг, сдерживая снижение акций, просели после того, как отчет Министерства труда показал, что еженедельные заявки на пособия по безработице выросли больше, чем ожидалось. Это подтвердило вероятность того, ФРС не придется повышать ставки дальше.

Хотя рынки полностью учли в ценах вероятность того, что ФРС на своем декабрьском заседании сохранит ставки на прежнем уровне, они, судя по инструменту Fedwatch от CME Group, оценивают шансы на снижение ставок как минимум на 25 базисных пунктов в мае примерно в 62%.

Участники рынка будут ждать сигналов касательно денежно-кредитной политики от ряда чиновников ФРС, включая члена с правом голоса и заместителя председателя ФРС по надзору Майкла Барра, который должен выступить в течение дня.

На момент написания обзора индекс Dow Jones Industrial Average упал на 58,54 пункта, или 0,17%, до 34932,67 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,41 пункта, или 0,05%, до 4500,47, пункта, а индекс Nasdaq — на 30,79 пункта, или 0,22%, до 14073,05 пункта.

Что касается других акций, бумаги Palo Alto Networks потеряли 7,4% после того, как эта компания по кибербезопасности спрогнозировала, что ее счета за 2-й квартал будут ниже рыночных ожиданий из-за инфляционного давления.

Акции Macy's выросли на 9,4%: квартальные продажи оператора универмагов превзошли оценки аналитиков.

Котирующихся на США бумаги китайских фирм, таких как PDD Holdings О, Baidu и Li Auto, опустились в пределах 2%-5% после "разочаровывающих" переговоров между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Вдобавок продолжается спад в китайском секторе недвижимости.

На NYSE число дешевеющих акций превысило число дорожающих в соотношении 1,02 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,45 к 1.

Индекс S&P зафиксировал восемь новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а Nasdaq — 14 новых максимумов и 30 новых минимумов.