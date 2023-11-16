МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в четверг упал после того, как число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе выросло сильнее, чем ожидалось, указав на охлаждение рынка жилья. Как сообщает агентство Reuters, это может побудить Федеральную резервную систему понизить процентные ставки в начале 2024 года и обеспечить мягкую посадку экономики.

Индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести основных валют, снизился на 0,19%. Пара евро/доллар выросла на 0.34%, до 1,0883.

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 5-11 ноября выросло на 13 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 231 000. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что число заявок на отчетной неделе составит 220 000.

Доллар во вторник также падал, показав самое сильное дневное падение за год после того, как данные по потребительским ценам в США оказались слабее, чем ожидалось, и увеличили вероятность того, что инфляция довольно быстро снижается к целевому уровню ФРС 2%.

В четверг доллар немного подрос, в то время как рынок пытался понять, когда ФРС может понизить ставки, которые все еще сдерживают экономический рост в США.

"Рынки ждут быстрого разворота к понижению ставок в 2024 году, несмотря на тот факт, что исторически так сложилось, что для этого требуется сильный спад экономики", — сказал Карл Шамотта, главный аналитик Corpay в Торонто.

"Вопрос состоит в том, как увязать мягкую посадку экономики с значительным понижением ставок в 2024 году?— отметил он. — На мой взгляд, на данном этапе рынки слишком спешат… и в результате доллар США может быть слабее, чем ожидается в начале 2024 года."

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Трейдеры по-прежнему убеждены в том, что ставки больше не будут повышаться, хотя их оценка вероятности первого понижения ставок до марта 2024 года снизилась до менее чем 1 к 4 с более чем 1 к 3 днем ранее, как показал индикатор FedWatch Tool, разработанный CME Group.

"Хотя инфляция снижается, экономика остается сильной, что может даже побудить ФРС повысить ставки, если они сочтут необходимым", — сказал Джеймс иветон, старший валютный дилер Convera. Он отметил, что в настоящее время у руководителей ФРС не видно склонности к повышению ставок.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рейд в четверг указал на исследование экономистов банка, которое показало, что за последние два года это уже седьмой раз, когда рынки учли в ценах быстрый переход ФРС к понижению ставок. В предыдущие шесть раз эти ожидания не оправдались.

На некотором этапе будет разворот к смягчению (политики ФРС), и он может быть ближе, но следует быть осторожными, поскольку это уже седьмой раз за два года, когда рынки ожидают снижения ставок, отметил Рейд.

Австралийский доллар снизился на 0,31%, до 0,6487 доллара США, а новозеландский доллар упал на 0,32%, до 0,6000 доллара США.

Австралийский доллар не получил поддержки от сильных данных по занятости. Трейдеры сосредоточились на том, что основной рост пришелся на рабочие места с неполной занятостью, тогда как уровень безработицы немного повысился.