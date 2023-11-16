МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основной фондовый индекс Европы снизился под давлением акций нефтегазового сектора. До этого в течение трех дней индекс рос на фоне надежд на то, что повышение процентных ставок уже достигло пика и за ним в итоге последует снижение, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 по итогам торгов снизился на 0,7%, тогда как за последние три дня набрал 2,5%. В среду индекс достиг максимума более чем за месяц.

Среди секторов сильнее всего просели акции нефтегазового сектора, потерявшие 2,7%. Они последовали за ценами на нефть, которые снизились на фоне признаков повышения предложения в США и ожидающегося слабого спроса в Китае.

Акции поставщиков предметов роскоши снизились на 1,5%.

Акции известных компаний, включая Kering, LVMH и Richemont, упали на 1,8%-2%. Сектор потянули вниз акции Burberry, упавшие на 11,1% на фоне резкого замедления роста сопоставимых продаж во 2-м квартале.

Акции немецкой химической компании BASF потеряли 2,5% на фоне снижения рейтинга со стороны Jefferies.

Акции производителя поездов и поставщика промышленного ПО Siemens выросли на 5,7% после публикации прибыли промышленного бизнеса за 4-й квартал, превзошедшей ожидания. Акции компании помогли DAX вырасти на 0,2%.

Парламент Испании проголосовал за назначение Педро Санчеса премьер-министром на очередной срок, тем самым выйдя из затянувшейся тупиковой ситуации, возникшей после июльских выборов, которые не выявили однозначного лидера. Испанский индекс IBEX вырос на 0,3%.

Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 1%. В среду индекс достиг максимума почти за месяц. Снижение инфляции в октябре подкрепило надежды на то, что Банку Англии может не потребоваться дальнейшее ужесточение политики.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 снизился на 1,7%, тогда как накануне достиг максимума за два месяца.