МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский рубль в пятницу стабилизировался около максимума более чем за четыре месяца против доллара США. Он получает поддержку со стороны продаж иностранной валюты и высоких процентных ставок, однако его рост застопорился после падения цен на нефть, сообщает Reuters.

В 07.10 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 89,18 против достигнутого в четверг минимума с 4 июля 88,5725.

Пара евро/рубль снизилась до 96,76, а пара китайский юань/рубль выросла до 12,29.

Темпы роста рубля и объемы торговли на валютном рынке в четверг снизились, отмечает Алексей Антонов, аналитик "Алор-Брокер", который предполагает, что рубль может нацелиться на 90 за доллар.

"Однако, начиная с середины следующей недели предложение доллара и юаня может значительно вырасти ввиду приближения налогового периода" — говорит Антонов.

Налоговые выплаты в конце месяца обычно требуют от экспортеров увеличивать продаж иностранной валюты.

Российская валюта последнее время получала поддержку после того, как президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютных поступлений для некоторыми экспортерами. Благодаря этому пара доллар/рубль снизилась от 100.

В конце октября Банк России повысил ключевую процентную ставку до 15%, подав сигнал о дальнейшем ее повышении в случае необходимости.

Военные расходы и ослабление рубля в этом году способствовали росту инфляции, заставляя миллионы российских семей сокращать расходы.

Цена не нефть Brent в пятницу осталась без изменений, составив 77,41 доллара за баррель после падения до минимума более чем за четыре месяца на предыдущей сессии.

"Ухудшение ситуации с ценами на нефть будет оказывать свое влияние (на рубль), — говорит Богдан Зварич, главный аналитик Banki.ru. — Этот фактор как минимум будет сдерживать дальнейшее укрепление рубля".

Долларовый индекс РТС в пятницу снизился на 0,6%, до 1122,1, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,4%, до 3175,7.