МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Европейские индексы в пятницу повышаются во главе с акциями сектора здравоохранения и настроены завершить неделю в плюсе. Как сообщает Reuters, инвесторы с нетерпением ждут данные по инфляции, которые могли бы стать еще одним доказательством ослабления ценового давления в регионе.

Панъевропейский индекс STOXX 600 на момент написания обзора прибавил 0,5%, а за неделю может набрать 2,3%. Этому способствует падение доходности облигаций еврозоны в свете надежд на то, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанков достигло своего пика.

Позже в пятницу все внимание будет приковано к показателям инфляции в еврозоне. Данные, поступавшие на этой неделе, сигнализировали об ослаблении инфляции в США и Великобритании.

Лидером роста стал субиндекс сектора здравоохранения, прибавивший 1,2%. Акции тяжеловесов — Astrazeneca, Novo Nordisk и Sanofi — подорожали в пределах 1,2%-2,1%.

Тем временем акции Volvo Cars обвалились на 12% до рекордного минимума. Они достигли дна STOXX 600, после того как китайская фирма Geely начала продажу 100 миллионов акций.