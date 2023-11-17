МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Фунт снизился в пятницу, после выхода данных, указавших на неожиданное сокращение розничных продаж в Великобритании в октябре, сообщило агентство Reuters. Потребители предпочитали экономить деньги в условиях роста стоимости жизни, что усилило обеспокоенность инвесторов состоянием покупательной способности домохозяйств.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Национальным бюро статистики (ONS) Великобритании, розничные продажи в октябре сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно пересмотренным с понижением данным, в сентябре продажи упали на 1,1%.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0,3%.

Британский фунт может завершить неделю ростом на 1,3% против американского доллара. Укрепление фунта произошло на фоне данных по инфляции в США, указавших, что Федеральной резервной системе, возможно, не придется в ближайшее время вновь повышать процентные ставки.

В паре с евро, динамика которой может более объективно показать отношение инвесторов к фунту, британская валюта с начала недели укрепилась всего на 0,1%. Последние три дня фунт снижался и против евро.

Относительная слабость фунта обусловлена переоценкой инвесторами перспектив процентных ставок в Великобритании. Судя по котировкам фьючерсов, трейдеры ожидают понижения ключевой процентной ставки, составляющей сейчас 5,25%, примерно на 80 базисных пунктов в 2024 году, тогда как неделю назад ожидали ее понижения чуть более чем на 50 базисных пунктов.

"Сокращение розничных продаж и снижение курса фунта показывают, что экономика Великобритании переживает трудные времена, — говорит аналитик IG Джереми Нэйлор. — Люди ощущают на себе последствия подорожания жизни, что вынуждает их тратить меньше денег".

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,1% от уровня закрытия четверга, по 1,24. Пара евро/британский фунт торговалась с повышением на 0,2%, по 0,8755.

"Ослабление ожиданий, связанных с дальнейшей политикой Банка Англии, стало одним из факторов, из-за которого фунт на этой неделе торгуется чуть ниже потенциала, — отмечают стратеги-аналитики MUFG. — В результате в четверг пара евро/британский фунт достигла нового максимума 0,8766, продолжая отдаляться от поддержки, находящейся на уровне скользящей средней за 200 дней, около 0,8685".

Другие экономические данные этой недели рисуют неоднозначную картину. Замедление инфляции и сильный рост заработков предполагают, что потребителям будет на что покупать подарки перед рождественскими праздниками.

В то же время, появляются и признаки общего неблагополучия. Британской экономике удалось избежать рецессии в 3-м квартале, но и роста она не показала.

Цены на жилые дома в сентябре упали по сравнению с тем же периодом прошлого года впервые с апреля 2012 года. При этом цена аренды подскочила. Это говорит о том, что высокие ставки по ипотеке превращают потенциальных покупателей жилья в его съемщиков.

Опубликованный недавно правительственный отчет показал, что число банкротств компаний в Англии и Уэльсе в октябре выросло на 18% по сравнению с октябрем 2022 года, в том числе из-за давления со стороны растущих процентных ставок и резкого подорожания электроэнергии.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант 22 ноября представит парламенту обновленный бюджет, который, как он отмечал, будет нацелен на стимулирование экономического роста.

Хотя сам Хант и исключил значительное понижение налогов в текущем бюджетном периоде, СМИ сообщали, что он рассматривает возможность повышения минимального порога, учитываемого при исчислении налога на наследство для частных лиц, что может стать популярной мерой среди консервативных избирателей, даже если такое решение не затронет их лично. В 2024 году в Великобритании ожидается проведение всеобщих выборов.