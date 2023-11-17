МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу повышаются после падения на 5%, до 4-месячного минимума, на фоне опасений относительно роста предложения вне ОПЕК и ослабления спроса, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.57 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 80 центов, или примерно на 1%, до 78,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 76 центов, или примерно 1%, до 73,66 доллара за баррель.

Снижение нефтяных цен на этой неделе было в основном вызвано резким ростом запасов в США, тогда как добыча остается на рекордных уровнях. Между тем признаки ослабления спроса в Китае также вызвали обеспокоенность участников рынка.

Некоторые аналитики полагают, что обвал котировок в четверг был чрезмерным, в особенности, в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками. Кроме того, США обещают ужесточить санкции в отношении Ирана, поддерживающего ХАМАС.

Ухудшению настроений инвесторов в четверг поспособствовали данные, указавшие на рост числа заявок на пособие по безработице в США, а также небольшое сокращение промышленного производства.

"Данные оказались слабыми, но не ужасными, однако их было достаточно для того, чтобы нарушить баланс. Падение усугубилось из-за срабатывания большого количества стоп-приказов", — отметил Джон Эванс из PVM.

Котировки Brent опустились ниже 80 долларов за баррель, и ряд аналитиков прогнозирует, что страны ОПЕК+, в особенности Саудовская Аравия и Россия, продлят добровольное сокращение добычи на 2024 год.