МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу достигли 2-недельных максимумов и могут завершить на положительной территории первую неделю из последних трех. Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок, и это в свою очередь оказывает давление на доллар США и доходность казначейских облигаций, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.59 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1991,48 доллара за унцию. С начала недели они прибавили 2,8%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1994,70 долларов за унцию.

В целом, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы золота, так как они ждут от ФРС не дальнейшего повышения ставки, а, наоборот, перехода к смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году, отмечает Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик в Kinesis Money.

Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода и покупается в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

После публикации данных, свидетельствовавших о замедлении инфляции в США, рынок ждет первого понижения ключевой ставки ФРС уже в мае 2024 года.

По итогам недели доллар может продемонстрировать снижение, делая золото более доступным для держателей других валют. Доходность 10-летних гособлигаций также опускается.

Впрочем, по мнению аналитиков Commerzbank, восстановление цен на золото вряд ли продолжится, так как, "предположительно, потребуется некоторое время, прежде чем рынок совершит полный разворот и начнет спекулировать на ожиданиях понижения ставки в США".

В Commerzbank полагают, что золото закрепится выше отметки 2000 долларов за унцию только в середине следующего года.

Серебро на рынке спот прибавило в пятницу в цене 1,9%, достигнув 24,14 доллара за унцию. С начала недели металл подорожал на 8,5%. Платина торговалась с повышением на 1,3%, по 903,81 доллара за унцию, с начала недели цены взлетели на 7,6%.

Палладий вырос в цене на 1,8%, до 1056,26 доллара за унцию — заканчивающаяся неделя может оказаться для его котировок лучшей больше, чем за год.