МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в пятницу преимущественно снижаются, поскольку прогнозы более теплой погоды и активной генерации ветровой энергии ограничивают спрос на газ, передает Reuters.

К 10.41 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF понизились в цене на 0,26 евро, до 45,60 евро за мегаватт-час, по данным LSEG.

Контракты с поставкой на следующий день из терминала TTF торговались у флэтовой линии, по 45,60 евро за мегаватт-час.

Декабрьские фьючерсы на природный газ в Великобритании подешевели на 1,15 пенса, до 114,78 пенса за терм. Газ с поставкой на следующий день опустился в цене на 2,3 пенса, до 103,70 пенса за терм.

"Резкое повышение прогнозов производства ветровой энергии в начале следующей недели в Великобритании оказывает понижательное давление на потребление газа в Великобритании, используемого для генерации электроэнергии. Ожидается, что в субботу спрос (на газ) упадет до 26 млн кубических метров в день с 49 млн кубических метров в день", — отметил Юрий Онишкив, аналитик LSEG.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании в пятницу составит 7,7 гигаватт и увеличится до 16,7 гигаватт в субботу, согласно данным Elexon.

В первой половине следующей недели температуры воздуха в Европе, как ожидается, будут превышать норму для этого времени года, отмечает Онишкив.

"С фундаментальной точки зрения, спрос на газ для энергогенерации в Европе остается особенно низким с самого начала октября. Этому способствуют умеренные температуры воздуха, высокий объем генерации энергии из (возобновляемых) источников, а также сохраняющийся тренд на ограничение энергопотребления при отоплении коммерческих и жилых помещений", — отметили аналитики Engie EnergyScan.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища природного газа в Европе заполнены на 99,36%.

Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,26 евро, по 76,73 евро за тонну.