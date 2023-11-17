МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу растут ввиду снижения доллара США. Опасения, связанные с возможным сокращением предложения руды, также оказывают котировкам поддержку, сообщает Reuters.

К 11.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,2%, до 8240 долларов за тонну. В четверг котировки отступили от 6-недельного максимума.

"Мы следим за событиями в Панаме. Предложение медной руды в этой стране, вне всяких сомнений, довольно ограниченное", — отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

В копании First Quantum Minerals на этой неделе сократили объемы переработки руды на Cobre Panama, являющемся одним из крупнейших медедобывающих предприятий в мире. Из-за протестов доступ к портам оказался заблокирован.

"Фундаментальные факторы очень важны для рынка меди. Переход к более экологически чистым источникам энергии осуществляется очень быстро, поэтому никто сейчас не ожидает снижения котировок меди", — добавил Смит.

Технические сигналы говорят о вероятности коррекции цен на медь в краткосрочной перспективе, однако к концу года котировки, вероятно, продолжат повышаться, подчеркнул он.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME отскочили от 11-месячного минимума 7856 долларов за тонну 23 октября.

Индекс доллара может продемонстрировать одно из самых сильных недельных падений против корзины других основных валют в этом году. Опасения относительно ухудшения перспектив мировой экономики усиливаются.

Ослабление доллара делает номинированные в американской валюте сырьевые товары менее дорогими для держателей иных валют.

Декабрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 0,2%, до 67 920 юаней (9372,54 доллара) за тонну.

Сомнения в устойчивости спроса в Китае ограничивают потенциал повышения котировок. На КНР приходится примерно половина мирового потребления меди. На этой неделе опасения участников рынка усилились после выхода данных, указавших на снижение цен на первичном рынке жилья в КНР в октябре 4-й месяц подряд.

Увеличение производства рафинированной меди в Китае также оказывает некоторое давление на котировки, отметили в ANZ Research.

Согласно опубликованным в пятницу данным, производство рафинированной меди в Китае в октябре подскочило на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алюминий подешевел на 0,5%, до 2204,50 доллара за тонну, никель — на 0,3%, до 16 975 долларов за тонну, цинк — на 0,9%, до 2552 долларов за тонну, а олово — на 0,1%, до 25 160 долларов за тонну. Свинец вырос в цене на 0,1%, до 2285,50 доллара за тонну.