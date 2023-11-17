МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Активному спросу на золото в Индии не помешали даже рекордно высокие цены на местном рынке на этой неделе, передает Reuters. Покупатели приобретали драгоценный металл в связи с фестивалем Дивали. Премии, с которыми золото предлагается в Китае, остались высокими после того, как страна продолжила пополнять золотые резервы.

"На этой неделе отмечался постепенный рост спроса. Динамика вполне соответствует прошлогодним показателям, несмотря на рекордно высокие цены", — говорит Харшад Аджмера, владелец JJ Gold House.

В пятницу золото на рынке в Индии торговалось около 60 900 рупий (731,81 доллара) за 10 грамм против исторического максимума 61 914 рупий (744,00 долларов) на прошлой неделе.

Продажи золотых монет и слитков увеличились по сравнению с прошлыми выходными, спрос на ювелирные украшения также оживился, отметил один мумбайский дилер.

В Индии на этой неделе дилеры продавали золото с дисконтом около 3 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 4 доллара.

В Китае золото торговалось с премией по сравнению с мировыми спот-ценами в размере 43-58 долларов за унцию против 40-50,1 доллара за унцию на предыдущей неделе.

"В октябре Китай продолжил 12-месячный этап наращивания золотых резервов, содействуя тем самым сохранению премий на физическом рынке", — отмечает Бернард Син, региональный директор подразделения Greater China, входящего в MKS PAMP.

"Текущие премии, с которыми торгуется золото, скорее всего, сохранятся до конца месяца, поскольку Народный банк Китая еще не выдал новые импортные квоты", — добавляет он.

В конце октября запасы золота в КНР составляли 71,20 млн унций против 70,46 млн унций в конце сентября.

В Гонконге и Сингапуре золото торговалось с премией 1,5-2,5 доллара за унцию.

В Японии золото предлагалось как с дисконтом в 0,10 доллара, так и с премией в 1 доллар за унцию.