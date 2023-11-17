Золото в Индии пользовалось спросом, несмотря на высокие цены
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Активному спросу на золото в Индии не помешали даже рекордно высокие цены на местном рынке на этой неделе, передает Reuters. Покупатели приобретали драгоценный металл в связи с фестивалем Дивали. Премии, с которыми золото предлагается в Китае, остались высокими после того, как страна продолжила пополнять золотые резервы.
"На этой неделе отмечался постепенный рост спроса. Динамика вполне соответствует прошлогодним показателям, несмотря на рекордно высокие цены", — говорит Харшад Аджмера, владелец JJ Gold House.
В пятницу золото на рынке в Индии торговалось около 60 900 рупий (731,81 доллара) за 10 грамм против исторического максимума 61 914 рупий (744,00 долларов) на прошлой неделе.
Продажи золотых монет и слитков увеличились по сравнению с прошлыми выходными, спрос на ювелирные украшения также оживился, отметил один мумбайский дилер.
В Индии на этой неделе дилеры продавали золото с дисконтом около 3 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 4 доллара.
В Китае золото торговалось с премией по сравнению с мировыми спот-ценами в размере 43-58 долларов за унцию против 40-50,1 доллара за унцию на предыдущей неделе.
"В октябре Китай продолжил 12-месячный этап наращивания золотых резервов, содействуя тем самым сохранению премий на физическом рынке", — отмечает Бернард Син, региональный директор подразделения Greater China, входящего в MKS PAMP.
"Текущие премии, с которыми торгуется золото, скорее всего, сохранятся до конца месяца, поскольку Народный банк Китая еще не выдал новые импортные квоты", — добавляет он.
В конце октября запасы золота в КНР составляли 71,20 млн унций против 70,46 млн унций в конце сентября.
В Гонконге и Сингапуре золото торговалось с премией 1,5-2,5 доллара за унцию.
В Японии золото предлагалось как с дисконтом в 0,10 доллара, так и с премией в 1 доллар за унцию.
https://1prime.ru/Financial_market/20231117/842300028.html