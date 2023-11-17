МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ в пятницу на NYMEX снизились примерно на 2% и достигли 3-недельного минимума, сообщило агентство Reuters. Благодаря рекордным объемам добычи электроэнергетические компании, вероятно, смогут пополнять запасы до конца ноября.

В середине ноября электроэнергетические компании обычно начинают использовать газ из запасов для удовлетворения спроса на отопление помещений.

На неделе 4-10 ноября запасы превышали среднее значение на 6%. Федеральные данные и прогнозы аналитиков предполагают, что на неделе 11-17 ноября запасы превысят средний показатель на 7%.

К 13.55 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали в цене на 5,9 цента, или 1,9%, до 3,003 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на минимум закрытия с 24 октября.

За истекший период этой недели котировки снизились примерно на 1%. По итогам предыдущей недели природный газ подешевел примерно на 14%.

Добыча природного газа в США держится на рекордных максимумах, а запасы обильны. Рынок фьючерсов сигнализирует о том, что трейдеры уже не надеются на достижение ценами новых максимумов предстоящей зимой.

Премия, учитываемая в январских фьючерсах на природный газ по сравнению с декабрьскими, сократилась до лишь 17 центов, что является минимумом с ноября 2022 года. Премия, учитываемая в контрактах с поставкой в 2025 году по сравнению с 2024 годом, достигла рекордного максимума второй день подряд и составляет 74 цента.

Аналитики ожидают роста цен на природный газ в 2025 году, поскольку спрос, вероятно, повысится после введения в эксплуатацию нескольких СПГ-терминалов в США, Канаде и Мексике.

Котировки природного газа, возможно, достигли максимума этого зимнего сезона в начале ноября, когда ближайшие фьючерсы закрылись на 3,52 доллара за млн БТЕ 3 ноября.

За прошедшие пять лет котировки четыре раза достигали максимума зимнего сезона в ноябре, а не в январе, который считается самым холодным месяцем года. По словам трейдеров, это связано с тем, что ожидания морозов обычно сильнее влияют на цены, чем сама холодная погода.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107,2 млрд кубических футов в день с рекордных 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

Между тем в последние пять дней добыча, вероятно, сократилась примерно на 2,8 млрд кубических футов и в пятницу могла достичь 2-недельного минимума 105,7 млрд кубических футов.

Согласно прогнозам, до 21 ноября температуры воздуха будут оставаться в основном выше сезонной нормы, а 22 ноября — 2 декабря погода в целом будет немного холоднее обычного.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, увеличится со 112,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 112,4 млрд кубических футов в день на следующей неделе, а через две недели — до 126,7 млрд кубических футов в день.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,3 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.