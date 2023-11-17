МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото на торгах в пятницу откатились к флэтовой линии после роста ранее в ходе сессии, но могут завершить неделю на положительной территории, сообщает агентство Reuters. Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) закончила цикл повышения процентных ставок, и это в свою очередь оказывает давление на доллар США и доходность казначейских облигаций.

По состоянию на 14.58 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось практически без изменений, по 1980,1 доллара за унцию. В ходе торгов котировки поднимались до 2-недельных максимумов. С начала недели они прибавили 2,3%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,2%, по 1982,80 долларов за унцию.

"У золота есть хороший потенциал для продолжения ралли, однако ценам придется немного откатиться, прежде чем придет черед новой фазы роста, когда, в том числе, будет протестирован уровень 2000 долларов за унцию", — комментирует Эверетт Миллман, старший рыночный аналитик в Gainesville Coins.

"Опубликованные на этой неделе данные закрепили уверенность в том, что ФРС, скорее всего, покончила с повышением ставок, и это помогает золоту. Движение его котировок будет зависеть от очередных релизов макростатистики и реакции инвесторов на них", — добавляет Миллман.

Представленные на этой неделе американские макроэкономические данные продемонстрировали, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре не изменился, в то время как рост числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе оказался выше ожиданий.

Серебро на рынке спот понизилось в пятницу в цене на 0,1%, достигнув 23,69 доллара за унцию. С начала недели металл подорожал на 6,9%. Платина торговалась у флэтовой линии, по 892,71 доллара за унцию. За истекший период недели цены взлетели на 6,8%.