МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые рынки в пятницу немного снижаются после того, как ралли этой недели выдохлось. Как сообщает Reuters, инвесторы анализируют высказывания представителей Федеральной резервной системы, пытаясь понять, когда центробанк может начать снижение процентных ставок.

S&P 500 и Nasdaq в четверг выросли третью сессию подряд, тогда как доходность американских казначейских бондов понизилась после того, как отчет Министерства труда США о заявках на пособие по безработице подкрепил ожидания рынка касательно того, что процентные ставки достигли пика.

Сегодня ранее в ходе сессии доходность 10-летних гособлигаций США достигла двухмесячного минимума, тогда как на момент написания статьи она была на уровне 4,4530%.

Акции компаний со сверхвысокой капитализацией торгуются разнонаправленно. Бумаги Microsoft и Tesla потеряли более 1%.

Бумаги Applied Materials упали на 4,4% на новостях о том, что в отношении производителя полупроводникового оборудования власти проводят расследование.

Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр сегодня заявил, что, по его мнению, ключевая ставка центробанка уже достигла или близка к достижению пикового уровня.

Между тем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли просигнализировала, что, если ФРС и следует корректировать денежно-кредитную политику, то делать это нужно исключительно постепенно, учитывая "тяжелое" состояние экономики.

"Как сказала Дейли, ФРС столкнулась с неопределенными перспективами и запаздыванием воздействия политики, — указал Томас Хейз, председатель Great Hill Capital LLC, добавив, что снижение на рынках отчасти может быть связано с ее высказываниями. — Некоторая незначительная консолидация будет вполне нормальной перед рывком вверх, однако в целом менеджеры по-прежнему настроены пессимистично".

Сектор коммуникационных услуг возглавил падение среди 11 субиндексов S&P 500. Нефтегазовый сектор набрал 1,1% на фоне роста цен на нефть.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 поднялся на 0,9%, опередив другие индексы. За всю неделю индекс может добавить почти 5%.

Три ведущих индекса США за всю неделю могут вырасти примерно на 2% и, вероятно, повысятся третью неделю подряд. Множество макроданных, в том числе индексы потребительских цен и цен производителей, указали на смягчение инфляционного давления.

S&P 500 и DJIA могут зафиксировать самую длительную череду роста с июля, а Nasdaq — с июня.

Хотя денежные рынки полностью учли в ценах вероятность того, что ФРС на своем декабрьском заседании сохранит ставки на уровне 5,25%-5,50%, они, судя по инструменту Fedwatch от CME Group, оценивают шансы на снижение ставок как минимум на 25 базисных пунктов в мае примерно в 63% против 69% ранее в пятницу.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,39 пункта до 34 945,08 пункта, S&P 500 потерял 1,20 пункта, или 0,03%, до 4507,04 пункта, а Nasdaq Composite — 28,27 пункта, или 0,2%, до 14 085,40 пункта.

Акции Gap подскочили на 29,9% после того, как ретейлер одежды отчитался о более высокой, чем ожидалось, прибыли за 3-й квартал благодаря снижению расходов в цепочке поставок и мерам контроля затрат.

Бумаги ChargePoint Holdings обвалились на 36,7%. Оператор сети зарядных станций для электромобилей понизил оценки выручки на 3-й квартал и назначил Рика Уилмера новым генеральным директором.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число дорожающих акций превысило число дешевеющих в соотношении 2,72 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,88 к 1.

В индексе S&P зафиксировано 13 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а в Nasdaq — 26 новых максимумов и 35 новых минимумов.