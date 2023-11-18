МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Существенное количество российских эмитентов вернулись в нормальное состояние с точки зрения раскрытия информации, заявил начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов Московской биржи Дмитрий Таскин. Мосбиржа отчиталась о покупках акций физлицами

Он напомнил, что в прошлом году государство было вынуждено для защиты интересов бизнеса дать компаниям временные послабления с точки зрения раскрытия информации. Но уже в середине этого года вышло постановление правительства, которое, с одной стороны, оставило возможность эмитентам не раскрывать чувствительную для себя информацию, но, с другой стороны, фактически запретило эмитентам вообще не раскрывать информацию.

"Постановление правительства 1102 от 1 июля 2023 года защищает интересы инвесторов с точки зрения того, что эмитент обязан раскрывать финансовую отчётность по стандартам МСФО и РСБУ. Это ключевое нормативное изменение, которое, по сути, возвращает тот объём и порядок раскрытия, который был до февральских событий прошлого года, при этом изъятия в раскрытии допускаются, но это касается информации по персоналиям, крупным контрагентам и так далее", — сказал он, выступая на форуме "Облигации: ставка на повышение".

По его словам, "постановление позволило существенному количеству эмитентов все-таки вернуться в нормативное поле с точки зрения раскрытия информации". "И мы как биржа не фиксируем нарушения в раскрытии даже в случае, если эмитенты раскрывают информацию с изъятием в соответствии с установленными постановлением нормами", — продолжил он.

По его словам, Московская биржа на своём сайте ведёт перечень эмитентов, которые нарушают требования по раскрытию информации. Биржа призывает инвесторов внимательно подходить к оценке рисков своих инвестиций в ценные бумаги эмитентов, по которым зафиксированы нарушения в раскрытии.

Согласно промежуточным итогам Мосбиржи за первое полугодие 2023 года с точки зрения раскрытия отчетности по МСФО и РСБУ, из 535 эмитентов ценных бумаг по 338 компаниям нарушения с раскрытием не выявлены, 184 раскрываются с изъятиями и 13 эмитентов отчетность не опубликовали.

"Мы введём проактивную разъяснительную работу с эмитентами, раскрываем информацию о нарушителях на своём сайте, обращаем внимание эмитентов на факты нарушения, устанавливаемые сроки, в течение которых эти нарушения по раскрытию должны быть устранены", — отметил он.