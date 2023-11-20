МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото растут, поскольку доллар продолжает снижаться после того, как недавние экономические данные США укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) закончила цикл повышения процентных ставок, передает Reuters.

По состоянию на 05.37 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 1981,80 доллара за унцию. По итогам прошлой недели металл подорожал на 2,2%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 1984,20 доллара за унцию.

"На прошлой неделе или около того на рынках произошла смена нарратива в отношении денежно-кредитной политики ФРС, а также сроков первого понижения процентных ставок и темпов этого понижения", — отмечает Кайл Родда, аналитик Capital.com.

"В то же время все еще наблюдается существенное несоответствие того, на каких уровнях торгуется золото, и где сейчас располагается реальная доходность облигаций…. Для роста (котировок) выше 2000 долларов золоту может потребоваться заметное ухудшение данных", — добавляет эксперт.

Отчетность, свидетельствующая об охлаждении рынка труда в США, и вышедший на прошлой неделе более слабый, чем ожидалось, отчет о потребительской инфляции укрепляют надежды на то, что ФРС может начать ослабление денежно-кредитной политики скорее раньше, чем позже.

Более низкие процентные ставки содействуют ослаблению доллара и доходности гособлигаций, что повышает привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированного дохода.

Доллар опустился на 0,2%, до минимума более чем за 2,5 месяца против корзины других основных валют, делая золото менее дорогим для держателей иных валют.

Объем золота в держании SPDR Gold Trust в пятницу вырос на 1,49%, до 883,43 тонны.

Позднее на этой неделе инвесторы будут ждать публикации протоколов недавнего заседания ФРС, которые помогут прояснить перспективы процентных ставок.

Спот-цены на золото будут колебаться без особых изменений в диапазоне 1976-1990 долларов, и лишь выход за его пределы поможет рынку определиться с направлением для торгов, считает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Спот-цены на серебро колебались у флэтовой линии, по 23,73 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 903,02 доллара за унцию. Палладий подорожал на 0,3%, до 1056,33 доллара за унцию.