МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня достиг максимума более чем за 30 лет, но затем развернулся и перешел к снижению, сообщило агентство Reuters. Инвесторы осторожно отреагировали на недавнее ралли индекса.

По итогам торгов Nikkei опустился на 0,59% до 33 388,03 пункта после роста ранее в ходе сессии до максимума с марта 1990 года.

Более широкий Topix после первоначального роста также опустился на 0,77% до 2372,60 пункта.

"Инвесторы продавали акции, так как стали более осторожными после недавнего резкого роста Nikkei", — пояснил Такехико Масудзава, директор Phillip Securities Japan по трейдингу.

С начала ноября Nikkei набрал 8% и может зафиксировать сильнейший месячный прирост с ноября 2020 года.

"Для Nikkei сейчас больше позитивных драйверов, чем негативных. Компании рассказали о благоприятных перспективах и объявили о крупных выкупах собственных акций, а процентные ставки в США, судя по всему, достигли пика", — добавил Масудзава.

Полупроводниковый сектор оказал сильнейшее давление на Nikkei. Акции Tokyo Electron и Advantest опустились на 0,87% и 1,55% соответственно.

Бумаги автопроизводителей также снизились. Акции Toyota Motor и Honda Motor подешевели на 3,89% и 3,78% соответственно на фоне укрепления иены против доллара.

Доллар сегодня откатился до двухмесячного минимума к иене, продолжив снижение прошлой недели. Трейдеры укрепились во мнении, что процентные ставки в США достигли пиковых уровней.

Сектор автомобилей и автозапчастей упал на 3,43% и возглавил снижение среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.

Бумаги Panasonic Holdings вновь выросли, добавив 4,98% после того, как компания объявила о продаже доли в бизнесе автомобильных систем американскому фонду Apollo Global Management.

Акции Tokio Marine Holdings подскочили на 5,63%. Страховая компания повысила годовой прогноз прибыли и объявила о выкупе до 2% собственных акций.

Страховой сектор в целом поднялся на 1,58% и возглавил прирост на бирже.