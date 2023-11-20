МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Котировки меди в Шанхае выросли до максимума почти за два месяца на фоне ослабления доллара. Кроме того, рынок надеется на усиление спроса в Китае после того, как власти пообещали поддержать ослабленный сектор недвижимости, сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на медь на SHFE выросли на 0,2%, до 67 950 юаней (9422,97 доллара) за тонну. Ранее в ходе сессии котировки достигли 68 070 юаней, максимума с 21 сентября.

К 05.47 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,8%, до 8331 доллара за тонну, ранее подскочив до максимума с 29 сентября на отметке 8344,50 доллара.

Доллар упал до 2-месячного минимума, так как трейдеры по-прежнему считают, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) достигли пика. Теперь они надеются на то, что центральный банк США в какой-то момент начнет понижать стоимость заимствований.

Ослабление доллара делает номинированные в долларах цветные металлы дешевле для держателей иных валют.

Между тем в пятницу Народный банк Китая и финансовые регуляторы пообещали оказать поддержку сектору недвижимости и договорились о совместной работе по решению скопившихся долговых проблем.

Рынок недвижимости является одним из основных потребителей меди и других цветных металлов. Улучшение состояния строительной отрасли может благотворно отразиться на спросе на металлы.

"Рынок все больше надеется на (смягчение) денежно-кредитной политики (ФРС) и на новые стимулирующие меры в КНР… Спрос на сырьевые товары, пользующиеся повышенным спросом в Китае, будет расти", — считает один трейдер.

"Цены взлетают все выше и выше, потому что (трейдеры) закрывают короткие позиции и будут продолжать это делать. При каждом удобном случае они будут избавляться от коротких позиций. Сегодня снова срабатывали стоп приказы", — добавляет трейдер.

Алюминий на LME вырос на 1,3%, до 2236,50 доллара за тонну, никель подорожал на 0,5%, до 16 980 долларов, цинк — на 1%, до 2579,50 доллара, олово — на 0,5%, до 24 985 долларов. Свинец торговался у флэтовой линии, по 2294 доллара.