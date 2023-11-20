МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в начале новой недели снижается, сообщает Reuters. Бумаги компании Ashtead Group, занимающейся арендой оборудования, упали почти на 14% из-за пессимистичного годового прогноза прибыли.

FTSE 100 в начале торгов потерял 0,4%. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,1%.

На прошлой неделе оба индекса резко выросли благодаря надеждам на то, что процентные ставки достигли своих пиковых уровней.

Акции Ashtead Group упали почти на 14%. Британская компания по аренде оборудования заявила, что ожидает годовую прибыль ниже рыночных оценок и прогнозирует дополнительные амортизационные расходы в размере более 2 млрд долларов за год.

Нефтегазовый сектор поднялся на 0,3% на фоне роста цен на нефть, ограничив спад в FTSE 100.

Акции ретейлера подержанной потребительской электроники musicMagpie подскочили на 28%. Компания заявила, что ведет переговоры на начальной стадии с BT Group и Aurelius Group касательно возможной продажи своего бизнеса.