МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Торги на мировых фондовых рынках в понедельник в целом проходят без значительных изменений при низких объемах перед празднованием в четверг Дня благодарения в США, передает Reuters. Кроме того, в ближайшее время не ожидается каких-либо важных макроданных, которые стали бы драйвером для рынков. Между тем доллар снижается против других ведущих валют.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,04%, фьючерсы на американские индексы также немного снижаются.

Индекс доллара достиг 103,53 пункта, минимального уровня с начала сентября. Инвесторы, судя по всему, укрепились во мнении, что процентные ставки в США достигли пика, а ФРС может начать снижать их в следующем году.

Торги на азиатских рынках акций сегодня проходили активнее. Ведущий японский индекс сначала достиг максимумов с 1990 года благодаря позитивной отчетности и спросу на акции со стороны зарубежных инвесторов. Благодаря этим факторам индекс рос три недели подряд.

По итогам торгов японский Nikkei, тем не менее, снизился из-за фиксации прибыли. При этом с начала ноября индекс по-прежнему добавляет 8,2%, а индекс Topix не сильно отстал от него.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии повысился на 0,8%. На прошлой неделе он вырос на 2,8% до двухмесячного максимума.

Тем временем в СМИ появились сообщения о том, что власти Израиля, США и ХАМАС достигли предварительной договоренности об освобождении заложников в секторе Газа в обмен на пятидневную приостановку боевых действий. Никаких подтверждений пока не последовало.

Распродажи в "черную пятницу" на этой неделе станут проверкой состояния экономики США, основным драйвером которой является потребительский сектор.

Между тем важных макроданных на этой неделе будет совсем немного, однако протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы прольют некоторый свет на мысли руководителей центробанка, который на этом заседании второй раз подряд оставил ставки без изменений.

Признаки прогресса в борьбе с инфляцией в этом году стимулировали восстановление акций. Инвесторы надеются на завершение цикла повышения процентных ставок, которое стало главным инструментом центробанка в борьбе с ростом цен на товары.

Индекс S&P 500 с начала года добавил почти 18% и находится менее чем в 2% от июльского пика.

Как отметили аналитики Goldman Sachs, акции "великолепной семерки" компаний со сверхкрупной капитализацией с начала года обеспечили инвесторам 73%-ную доходность, тогда как доходность оставшихся 493 фирм индекса S&P 500 составила всего 6%.

"Как мы предполагаем, акции технологических компаний со сверхкрупной капитализацией продолжат опережать рынок, учитывая ожидаемые превосходящие показатели роста продаж, маржи, реинвестиций и устойчивости баланса, — написали в заметке аналитики Goldman. — Однако их соотношение риска и вознаграждения сейчас не самое привлекательное, принимая во внимание повышенные ожидания".

Nvidia отчитается о квартальных результатах во вторник, и все внимание будет приковано к показателю спроса на ее продукты, связанные с искусственным интеллектом.

Рынки практически исключают риск повышения ставок в США в декабре или следующем году и предполагают 30%-ную вероятность начала смягчения политики в марте. Кроме того, фьючерсы указывают на снижение ставок в 2024 году примерно на 100 базисных пунктов. До того как в октябре благоприятные данные по инфляции всколыхнули рынки, предполагалось снижение на 77 б. п.

Такой прогноз способствовал ралли облигаций: доходность 10-летних казначейских бумаг США составляет 4,45%, тогда как на прошлой неделе снизилась на 19 б. п. и отодвинулась от октябрьского максимума в 5,02%.

В Европе ушло давление с некоторых суверенных облигаций: премия за риск, которую просят инвесторы для покупки итальянских и португальских долговых бумаг, снизилась ввиду улучшения оценки долга со стороны Moody's.

Агентство изменило прогноз относительно рейтинга Италии с негативного на стабильный и повысило долгосрочный рейтинг эмитента для Португалии с "Ваа2" до "А3". Спреды по облигациям обеих стран в сравнении с ориентиром для региона — 10-летними облигациями Германии — сократились.

На этой неделе выйдут опросы европейских производителей, за которыми внимательно следит рынок. Любые признаки спада укрепят рынок во мнении, что от ЕЦБ можно ждать скорого снижения ставок.

"Эти опросы в сфере услуг еврозоны будут крайне важны, учитывая недавнее сильное ухудшение, — заметили аналитики NAB. — Если выйдут очередные низкие показатели, можно ждать того, что в ценах будут учтены ожидаемые снижения ставок в 2024 году, превосходящие учтенные сейчас 100 б. п.".

Рынки предполагают 70%-ную вероятность снижения ставок уже в апреле, хотя многие представители ЕЦБ все еще говорят о необходимости длительного сохранения жесткой политики.

Центральный банк Швеции на этой неделе проведет заседание и, возможно, снова повысит ставки, учитывая высокую инфляцию и низкий курс валюты.

На сырьевых рынках нефть восстановилась в цене после достижения минимумов за четыре месяца в пятницу. Появились слухи о том, что ОПЕК+ на заседании, которое пройдет 26 ноября, продлит или даже увеличит объемы снижения добычи.

Нефть Brent подорожала на 60 центов до 81,08 доллара за баррель, а WTI — на 31 цент до 76,2 доллара за баррель.

Золото слегка подешевело — до 1978 долларов за унцию, тогда как на прошлой неделе выросло в цене на 2,2%.