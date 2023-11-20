МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжили рост после состоявшегося на предыдущей неделе ралли, которое было вызвано надеждами на прохождение пика процентных ставок в США, сообщает агентство Reuters. Акции Microsoft выросли сильнее, чем бумаги других крупных корпораций, на новостях о том, что в компанию перешел бывший глава OpenAI Сэм Олтмен.

Акции Microsoft выросли на премаркете на 2,4%, после того как генеральный директор Сатья Наделла сообщил, что Олтмен возглавит в компании новую группу передовых исследований в сфере искусственного интеллекта.

Акции других корпораций со сверхкапитализацей двигались разнонаправленно: бумаги Nvidia выросли на 0,6%, а Alphabet — снизились на 1,1%.

Три основных фондовых индекса США демонстрируют впечатляющий подъем в ноябре. Они завершили в плюсе уже три недели подряд, поскольку свидетельства ослабления инфляции в США подкрепили уверенность в том, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки.

Сейчас базовый индекс S&P 500 находится всего в 2% от максимального уровня этого года, достигнутого в июле.

Трейдеры почти полностью учли в котировках вероятность того, что в декабре ФРС оставит процентные ставки без изменений. Вероятность того, что в мае ставка будет снижена как минимум на 25 базисных пунктов, составляет, согласно данным инструмента FedWatch компании CME Group, около 60%.

"Несмотря на то, что выжидательный настрой угасает, все еще сохраняется уверенность в том, что снижение процентных ставок не за горами, — пишет Сюзанна Стритер, глава отдела денежных инструментов и рынков Hargreaves Lansdown. — Опасения по поводу того, что в декабре ФРС может неприятно удивить еще одним повышением ставки, отступили. Все активнее звучат мнения о том, что снижение ставки может произойти уже весной".

На этой неделе тон на рынках будет задавать ряд катализаторов.

Так, во вторник разработчик микросхем Nvidia должен представить квартальные результаты, завершая сезон отчетности за 3-й квартал для "великолепной семерки" американских компаний со сверхкапитализацией. Ожидается, что во вторник ФРС опубликует протокол ноябрьского заседания, в котором будет содержаться информация о том, в каком направлении будут двигаться американские процентные ставки. Данные о продажах в "черную пятницу" позволят оценить состояние потребительских расходов в США.

Фьючерсы e-mini на индекс Dow на момент написания статьи выросли на 28 пунктов, или на 0,08%, на индекс S&P 500 — на 4,5 пункта, или на 0,1%, а на индекс Nasdaq 100 — на 28,75 пункта, или на 0,18%.