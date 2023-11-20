МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций пытается символически расти после дневной просадки на фоне роста рубля к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль перешел к ощутимому росту

Индекс Мосбиржи к 15.32 мск рос на 0,02%, до 3206,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,74%, до 1141,66 пункта. В ходе сессии индекс Мосбиржи максимально опускался на 0,37%. Доллар к рублю к текущему моменту падает на 1,57 рубля, до 88,43 рубля.

Январский фьючерс марки Brent поднимается на 0,67%, до 81,92 доллара за баррель.

"На старте сессии российский рынок пытался продолжить активный подъем пятницы, но вскоре сдал позиции из-за ускорения восходящей динамики рубля. Правда, индекс Мосбиржи удержался от более глубокой просадки, перейдя к консолидации недалеко от дневных вершин", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Давление на отечественные акции оказывают ожидания санкционных новостей, а также существенное укрепление национальной валюты… При этом сдерживающими факторами для продавцов выступают сохраняющаяся позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, а также продолжающийся отскок цен на нефть в ожидании встречи ОПЕК+, на которой могут быть приняты новые шаги по ограничению добычи", — отмечает Полина Щукина из ФГ "Финам".

Кроме того, рост инфляционного давления и инфляционных ожиданий говорит о том, что сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне отнюдь не гарантировано в декабре, замечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В целом, какие-либо предпочтения инвесторов сегодня выделить сложно, но все же акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, и банков торгуются лучше, чем акции экспортеров, указывает Фетисов.

В лидерах снижения котировок – бумаги "Мечела" (префы снижаются на 1,82%, его обыкновенные акции – на 2,11%), акции "Северстали" (-1,26%), НЛМК (-1,02%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы дешевеют на 1,02%, его обыкновенные акции – на 0,62%).

В лидерах роста – расписки ЦИАНа (+6,44%), "Русагро" (+5,58%), Ozon (+3,32%), акции VK (+2,51%), Polymetal (+2,04%), а также акции "Русснефти" (+1,68%), расписки TCS (+1,63%), обыкновенные акции "Россетей" (+1,5%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,5%).

Текущая неделя корпоративных отчетов началась с позитивного отчета "Совкомфлота" (+0,35%), который превзошел ожидания рынка, поскольку снижение фрахтовых ставок в летний период весьма умеренно повлияло на динамику финансовых показателей компании как за счет быстрого восстановления рынка осенью, так и за счет планомерной работы компании по увеличению доли тайм-чартерных соглашений, отмечает Фетисов.

"Один из главных аспектов – компания подтвердила приверженность выплачивать 50% от чистой прибыли, что при нашем прогнозе консолидированной чистой прибыли на уровне 88 миллиардов рублей предполагает дивиденды на уровне 16-17 рублей на акцию или 12,6-13,4% дивидендной доходности, что делает бумаги компании одними из самых привлекательных дивидендных бумаг следующего года", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Поддержку нашему рынку оказывает продолжение роста нефтяных цен, которые на предыдущей сессии быстро восстановились после серьезного провала, произошедшего в четверг. На этом фоне индекс Мосбиржи может вернуться к позитивной динамике, если рубль хотя бы остановит укрепление. Ближайшей целью роста фондового индикатора может выступить недельный максимум в 3223 пункта", — считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Набиуллина призвала компании активно выходить на IPO и рынок облигаций

Щукина из ФГ "Финам" ожидает, что индекс Мосбиржи закроется в красной зоне.

Фетисов из Россельхозбанка полагает, что рынок останется в диапазоне 3180-3230 пунктов на текущей неделе.