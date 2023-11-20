МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу дорожают на торгах в понедельник в Чикаго. Как сообщает Reuters, в числе влияющих на настроения факторов — ожидающиеся в пострадавшей от засушливой погоды Бразилии дожди, а также улучшение экспортных перспектив для американских сельскохозяйственных культур вследствие ослабления доллара.

Около 12.09 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою в Чикаго выросли в цене на 0,3%, до 13,44 3/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии они опускались до минимума с 3 ноября.

Фьючерсы на кукурузу прибавили в цене 0,1%, до 4,67 3/4 доллара за баррель, а фьючерсы на пшеницу просели на 0,2%, до 5,74 доллара за бушель.

На этой неделе в Бразилии ожидаются сильные дожди, которые могут благоприятно сказаться на посевах после того, как 40% посевных площадей сои в стране пострадали от жары и засухи, сообщили в Commodity Weather Group. Впрочем, предполагается, что после дождей на севере Бразилии снова наступит засуха, добавили в компании.

Очень жаркая погода способствует сокращению посевных площадей сои в Бразилии в пользу хлопка или других культур, отмечают отраслевые группы и агропроизводители.

"Позитивное с точки зрения перспектив американского экспорта ослабление доллара поддерживает котировки зерновых и сои сегодня вместе с опасениями по поводу погоды в Бразилии", — комментирует риск-менеджер по сырьевым рынкам в StoneX Мэтт Аммерманн.

"Бразильской сое нужно больше осадков, и на этой неделе действительно ожидаются дожди, но в следующие недели прогнозы вновь предвещают жаркую и сухую погоду. Этот фактор также поддерживает и цены на кукурузу, — добавляет Аммерманн. — Рынок хочет увидеть, какими на самом деле окажутся обещанные осадки в Бразилии. Есть и вероятность того, что КНР возобновит масштабные закупки сои в США".

Ранее Минсельхоз США сообщил о росте закупок сои китайскими компаниями в ноябре.

(Октябрьские поставки сои в Китай из США рухнули до 228 264 тонн с 772 787 тонн годом ранее.Однако в последние недели китайские компании сделали большие заказы на сою в США, так что динамика, вероятно, несколько выправится.

Так, экспортные продажи американской сои на прошлой неделе превысили 3,9 млн тонн, оказавшись максимальными с 2012 года. Это стало возможно именно благодаря крупным закупкам китайских компаний.)

"Цены на пшеницу пострадали от слабости спроса и интенсивности конкуренции на экспортных рынках, особенно со стороны России", — констатирует аналитик.

Продолжают расти объемы украинского зерна, перевозимого по новому "зерновому коридору". Участники рынка не слишком озабочены последними сообщениями о разного рода инцидентах с судами в этом коридоре (например, на прошлой неделе одно из них пострадало от мины).

"То, что несколько месяцев назад представлялось серьезным риском, теперь выглядит как нормальный ход вещей на Черном море", — резюмирует Аммерманн.