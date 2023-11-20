МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник упал до минимума более чем за два месяца, продолжив нисходящий тренд, наблюдавшийся на прошлой неделе, сообщило агентство Reuters. Трейдеры уверены, что ставки Федеральной резервной системы США достигли пика, и теперь размышляют, когда центральный банк начнет их понижать.

Индекс доллара во время европейской сессии упал до 103,46, самого низкого уровня с 1 сентября. На прошлой неделе индекс снизился примерно на 2,0%, что стало самым значительным недельным падением с июля.

Пара евро/доллар достигла самого высокого уровня с августа 1,0937. Японская иена выросла до максимума за шесть с половиной недель на отметке 148,1 иены за доллар.

Инвесторы перестали учитывать в котировках вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС после череды более слабых, чем ожидалось, экономических данных США, опубликованных на прошлой неделе, особенно показателей инфляции, которые оказались ниже прогнозов.

Теперь внимание рынка переключилось на сроки снижения ставок центрального банка США. Согласно индикатору FedWatch, разработанному CME, вероятность первого понижения ставок в марте следующего года оценивается почти в 30%.

"Слабость доллара связана с колебаниями рынков ставок, особенно после ноябрьского заседания ФРС и вышедших на прошлой неделе индексов потребительских цен (США)", — сказал Дейн Цеков, старший валютный стратег-аналитик Nordea. Он отметил, что слабость американской валюты в краткосрочной перспективе может сохраняться.

"С технической точки зрения доллар кажется перепроданным против евро. Обычно в таких случаях наблюдается некоторая консолидация", — сообщил он.

Протоколы последнего заседания ФРС, которые выйдут во вторник, могут пролить свет на рассуждения руководителей регулятора. По итогам ноябрьской встречи ФРС сохранила ставки без изменений уже во второй раз.

Пара британский фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2467, после приближения к почти двухмесячному максимуму.

Пара евро/доллар торговалась по 1,0926 перед выходом предварительных индексов менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны на этой неделе, а также после неожиданного повышения агентством Moody's прогноза по суверенному кредитному рейтингу Италии 'Baa3' до стабильного с негативного и повышения рейтинга Португалии на две ступени до 'A3'.

По словам Цекова, решения Moody's должны позитивно отразиться на еврозоне, так как это, вероятно, приведет к снижению премии за риск для итальянских и португальских долговых бумаг.

"В этом смысле это убирает понижательный риск для еврозоны. Таково мое первое впечатление", — добавил он.

Японская иена продолжила торговаться ниже уровня 150 иен за доллар, с повышением на 0,8%, по 148,42 за доллар США.

Тем временем китайский юань вырос до максимума более чем за три месяца против доллара США, поскольку Народный банк Китая установил более высокий срединный курс национальной валюты, а экспортеры активно продавали долларовую выручку.

На континентальном и оффшорном рынках юань вырос до 7,1633 юаня за доллар США, максимальной отметки с 4 августа.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,5%, по 0,6547, ранее в ходе сессии достигнув трехмесячного максимума 0,6563. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,5%, до 0,6022.

В понедельник Народный банк Китая, как и ожидалось, оставил ключевые ставки без изменений. Ослабление юаня ограничивает возможности по смягчению денежно-кредитной политики, и руководители центрального банка хотят увидеть, как изменился спрос на кредитование под влиянием осуществленных ранее мер стимулирования.

Юань, который упал почти на 4% против доллара США в этом году на континентальном рынке, продолжает испытывать давление ввиду слабеющего восстановления экономики Китая, в то время как настроения инвесторов остаются неустойчивыми.

"Я думаю, что тема слабого восстановления китайской экономики будет сохраняться в течение некоторого времени, — сказала Кэрол Конг, валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia. — Думаю, что пока экономика Китая не начнет существенно восстанавливаться, юаню, а также валютам Австралии и Новой Зеландии будет нелегко".