МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник понижаются на фоне роста доходности американских гособлигаций. Инвесторы тем временем ждут публикации протоколов прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

По состоянию на 14.32 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,7%, по 1966,39 доллара за унцию после роста в пятницу до максимума 1993,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,8%, до 1968,40 доллара за унцию.

"С технической точки зрения золото натолкнулось на сопротивление и вернулось в боковой тренд, среди причин чего остаются в том числе высокие ставки (ФРС)", — отмечает Барт Мелек, главный стратег-аналитик по сырьевым рынкам в TD Securities.

Судя по всему, американский центробанк собирался сохранить установку на то, что денежно-кредитная политика и далее будет зависеть от инфляции и что ставки останутся высокими до тех пор, пока это будет необходимо, говорит Мелек.

Протоколы последнего заседания руководства ФРС будут опубликованы во вторник.

Быки на рынке драгоценных металлов утратили напор и теперь им нужен свежий, фундаментальный импульс. Подъем доходности американских гособлигаций перевешивает в глазах потенциальных покупателей золота и серебра такие факторы как ослабление доллара и рост цен на нефть, подчеркивают аналитики Kitco Metals.

Спот-цены на серебро снизились в понедельник на 1,7%, до 23,33 доллара за унцию, платина подорожала на 0,3%, до 901,60 доллара за унцию. Палладий вырос в цене на 2,2%, до 1076,19 доллара за унцию.