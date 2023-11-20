МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 снизился под давлением укрепившегося фунта и акций компании по аренде оборудования Ashtead Group. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут новостей о бюджете, которые станут известны позднее на этой неделе.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,1%, а фунт укрепился на 0,3%, достигнув в ходе торгов максимума за два месяца.

Акции Ashtead Group упали на 10,5%. Это их сильнейшее однодневное снижение в процентном выражении почти за четыре года. Компания заявила, что ее годовая прибыль будет ниже, чем прогнозирует рынок.

Акции тяжеловесов нефтяной сферы помогли ограничить потери, набрав 1,0%. Они последовали за ценами на нефть, которые выросли более чем на 2%.

FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, при этом вырос на 0,2%.

Среди основных секторов FTSE 350 лидировали бумаги поставщиков товаров личного пользования, сильнее всего пострадали акции фармацевтических и биотехнологических фирм.