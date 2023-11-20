МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Европейские индексы в понедельник выросли после успешной недели, обусловленной активными позициями с прицелом на снижение процентных ставок, сообщило агентство Reuters. Акции Bayer, специализирующейся на лекарственных препаратах и пестицидах, провели худший день за всю историю, оказав давление на сектор здравоохранения и ведущий индекс Германии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,1% после того, как на прошлой неделе подскочил почти на 3%.

Лидером роста стал субиндекс нефтегазовых компаний, поднявшись на 1,3% на фоне устойчивых цен на сырую нефть. В ближайшие недели ожидается дальнейшее сокращение объемов добычи в рамках ОПЕК+.

Субиндекс сектора здравоохранения просел на 0,4%. Ранее акции Bayer рухнули на 18%, ненадолго достигнув самого низкого уровня за 14 лет после прекращения большого исследования нового антикоагулянта, находившегося на последней стадии испытаний.

Кроме того, настрой испортила отдельная новость о том, что компанию обязали выплатить 1,56 миллиарда долларов в рамках последнего судебного процесса в США, связанного с широко используемым пестицидом "Раундап".

Немецкий индекс DAX снизилась на 0,1%.

Акции итальянских банков выросли после того, как рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз относительно суверенного долга страны. Это стало неожиданным стимулом для правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

Индекс FTSE MIB набрал 0,2%.

Испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,8%, продолжив рост шестую сессию подряд.