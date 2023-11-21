МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы начали день с вялой динамикой, сообщило агентство Reuters. Снижение акций финансового сектора нивелировало рост акций горнорудных компаний. Инвесторы все еще ищут зацепки, которые бы подтвердили предположения о том, что ключевые центробанки больше не будут повышать процентные ставки.

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,1%. Акции банков потеряли 0,6%, а бумаги горнорудных фирм выросли на 0,8%, следуя за заметно подорожавшими металлами.

Инвесторы сегодня будут ждать протоколы заседания ФРС США, на котором ставки были оставлены без изменений.

Что касается акций отдельных компаний, лидерами в STOXX 600 стали бумаги швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova, набравшие 6,4% после публикации отчета.

Акции немецкого оборонного подрядчика Rheinmetall повысились на 5,2% на фоне публикации стратегии на период до 2026 года.

Акции Monte dei Paschi di Siena упали на 3,8%. Италия продала 25%-ную долю в банке, которому потребовалась помощь государства.