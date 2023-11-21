МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Во вторник иена росла против доллара США четвертую сессию подряд, так как инвесторы ожидают, что в следующем году Банк Японии ужесточит денежно-кредитную политику, а ФРС смягчит ее, передает Reuters.

Пара доллар/иена достигала минимума с сентября 147,16, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,61%, по 147,45.

Индекс доллара падал до минимальной с августа отметки 103,17, а на момент написания статьи находился на 0,13% ниже уровня закрытия понедельника, на 103,32.

""Много внимания уделяется способности Банка Японии отменить в следующем году негативные ставки", — сказала главный валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

Кроме того, по ее словам, резкое снижение доллара спровоцировало закрытие позиций против иены.

Доходность облигаций США упала, когда после выхода слабых данных по инфляции за октябрь инвесторы стали ожидать понижения ставок ФРС в следующем году.

Это обусловило отступление индекса доллара от максимума почти за год, достигнутого в октябре, когда выходили сильные данные по американской экономике.

Во вторник доходность десятилетних казначейских облигаций США снижалась четвертую сессию подряд и опустилась до 4,39% от достигнутого в октябре максимума за 16 лет выше 5%.

Пара евро/доллар поднималась до максимума с середины августа 1,0966, а на момент написания статьи торговалась с небольшим ростом, по 1,0944.

Пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,2%, по 1,253, ранее во вторник достигнув двухмесячного максимума 1,254. В понедельник управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что "пока рано думать о понижении процентных ставок" в Великобритании.

Давление на доллар оказывает также рост юаня, против которого он опустился до минимума почти за четыре месяца 7,13.

Перед открытием торгов Народной банк Китая установил срединный курс доллар к юаню на самом низком с 7 августа уровне.

Ранее агентство Bloomberg News сообщило о предстоящей поддержке сектора недвижимости Китая, которое, по словам аналитика National Australia Bank Родриго Катрила, поддержало фондовый рынок и улучшило настроения инвесторов.

"Сильная склонность инвесторов к риску и ожидания понижения процентных ставок ФРС — не лучшие условия для доллара, который во вторник торговался под давлением против многих азиатских валют", — сказала экономист SEB Элизабет Копельман.

Во вторник, в 19.00 по Гринвичу, ожидается выход протоколов ФРС, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Некоторые аналитики предупреждают, что импульс падения доллара, возможно, уже ослаб.

"Не исключено, что вероятность смягчения политики ФРС не настолько велика", — сказала Фоули.