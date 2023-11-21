МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании падают во вторник, несмотря на прогнозы более холодной погоды. Высокая заполненность газохранилищ и обильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) оказывают давление на рынок, сообщает Reuters.

К 09.27 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF понизились в цене на 0,35 евро, до 45,40 евро за мегаватт-час, по данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день потеряли 0,42 евро, до 45,13 евро за мегаватт-час.

"Поставки по базовым европейским маршрутам — (в частности) СПГ из Норвегии — остаются устойчивыми. Это, а также 99-процентная заполненность хранилищ являются стабилизирующими факторами", — отмечает аналитик LSEG Юрий Онышкив.

Европейские газохранилища начали немного сокращаться, но их уровень по-прежнему находится на рекордном максимуме для текущего времени года. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища природного газа в Европе заполнены на 99%.

Тем не менее цены на газ могут вырасти, поскольку в среду и в целом в ближайшее время метеорологи прогнозируют небольшое похолодание, говорит аналитик. По его словам, это спровоцирует рост спроса на отопление в Северо-Западной Европе примерно на 639 гигаватт-час в день.

Газ с поставкой в тот же день в Великобритании упал в цене на 3,00 пенса, до 112,00 пенсов за терм, по данным LSEG.

Декабрьские фьючерсы на природный газ подешевели на 1,55 пенса, до 114,95 пенса за терм.

Согласно оценкам LSEG, увеличение скорости ветра вдвое понизит потребность в газе для энергогенерации.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании во вторник составит 10,7 гигаватт и увеличится до 17,1 гигаватт в среду, тогда как совокупные мощности составляют около 23 гигаватт, согласно данным Elexon.

Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,31 евро, по 76,30 евро за тонну.