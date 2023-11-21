МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник падают после стремительного роста накануне. Как сообщает Reuters, участники рынка настроены осторожно в ожидании заседания ОПЕК+, намеченного на воскресенье.

По состоянию на 10.17 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 80 центов, или 1%, до 81,52 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 80 центов, или 1%, до 77,03 доллара за баррель.

"Несомненно, предстоящее заседание ОПЕК+ будет одним из самых важных событий для цен за последнее время. Инвесторы наблюдают за тем, будут ли намеки и слухи подкреплены действиями", — отметил Тамаш Варга из PVM.

Краткосрочные спекулятивные инвесторы зафиксировали прибыль по фьючерсам на нефть WTI после того, как некоторые индикаторы оказались на территории перекупленности, отметил Келвин Вонг, аналитик OANDA.

"Участники рынка начали учитывать в ценах продление действующих ограничений добычи (ОПЕК+) на 2024 год или даже введение более значительного сокращения добычи на ближайшем заседании", — добавил он.