МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник достигли более чем 2-недельного максимума, передает Reuters. Доллар США снижается — рынок предполагает, что цикл повышения ключевых ставок завершен. Инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут пролить свет на перспективы ставок.

По состоянию на 10.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1988,39 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов они поднимались до максимума за период с 3 ноября. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 1990,20 доллара за унцию.

Ожидания смягчения политики ФРС в 2024 году спровоцировали падение курса доллара и помогли золоту восстановиться с недавних минимумов, говорит Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик в Kinesis Money.

"Не думаю, что восстановление цен на золото обусловлено физическим спросом. То, что мы сейчас наблюдаем, связано лишь с процентными ставками, доходностью облигаций и ожиданиями по поводу действий ФРС в 2024 году", — добавляет де Каса.

Спот-цены на серебро подскочили во вторник на 0,7%, до 23,57 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 923,09 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,7%, до 1085,29 доллара за унцию.