МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на сою в Чикаго растут, рынок по-прежнему обеспокоен засушливой погодой в Бразилии, несмотря на прошедшие на выходных дожди, сообщает Reuters.

Кукуруза и пшеница также торгуются с повышением. Ослабление доллара позволяет котировкам этих культур консолидироваться вблизи недавних минимумов, которые были достигнуты на фоне крупных запасов и слабого экспорта.

К 11.51 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою подорожали на 0,6%, до 13,74 3/4 доллара за бушель.

В понедельник котировки прибавили более 2% и поднялись с 2-недельного минимума, так как прошедшие на выходных дожди в Бразилии не впечатлили участников рынка, и они вновь сфокусировались на возможном сокращении урожая.

По прогнозам метеорологов, до конца месяца в Бразилии ожидаются проливные дожди и ослабление жары, хотя средний уровень осадков немного снизился.

Фьючерсы на кукурузу выросли в цене на CBOT на 0,5%, до 4,71 3/4 доллара за бушель, колеблясь выше почти 3-летнего минимума от 13 ноября.

Завершающийся сбор урожая в США, который, как ожидается, будет рекордно крупным, ограничивает потенциал роста цен.

Пшеница на CBOT прибавила 0,2%, до 5,71 1/2 доллара.

На этой неделе Тунис и Иордания разместили тендеры на импорт пшеницы. Трейдеры надеются, что недавнее снижение цен, вызванное конкурентной борьбой на экспортном рынке, подстегнет новый спрос на американскую пшеницу.