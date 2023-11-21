МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник достигли максимума более чем за два месяца на фоне укрепления юаня против доллара. Как сообщает Reuters, поддерживает котировки и оптимизм в отношении новых мер стимулирования сектора недвижимости КНР.

Около 11.58 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались по 8418,5 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии они поднимались до 8486 долларов за тонну, наивысшей отметки с 15 сентября.

Китайские регуляторы, включая Народный банк Китая, готовят меры кредитной помощи для 50 девелоперов, среди которых как имеющая связи с государством China Vanke, так и полностью частные Seazen и Longfor.

"Укрепление юаня и новости о том, что китайские власти планируют помочь десяткам девелоперов, поддерживают цены на медь", — отмечает один из трейдеров.

Крупные государственные банки КНР на этой неделе покупали доллары за юани на внутреннем рынке валютных свопов, а потом продавали эти доллары на спот-рынке.

Укрепление юаня относительно доллара делает торгующуюся в американской валюте медь дешевле для крупнейшего ее покупателя — Китая.

С технической точки зрения, цены на медь пробили 200-дневную скользящую среднюю, 8465 долларов за тонну, что, по мнению трейдеров, может послужить импульсом для продолжения роста.

Цинк подешевел во вторник до 2-недельного минимума 2526 долларов за тонну после того, как данные LME продемонстрировали крупные поставки цинка на сертифицированные биржей склады в Сингапуре.

Запасы цинка в системе складов LME увеличились на 9300 тонн, до 142 750 тонн. С 15 ноября они более чем удвоились и достигли максимальных значений с конца августа.

На прошлой неделе Citi поставил более 60 000 тонн цинка на склады LME в рамках соглашения об участии в арендных платежах.

По последним данным цинк понизился в цене на 1,2%, до 2532,5 доллара за тонну. Поддержка располагается на отметке 2532 доллара за тонну — это 21-дневная скользящая средняя.

Алюминий подешевел во вторник на 0,2%, до 2241 доллара за тонну, никель — на 1,2%, до 16 760 долларов за тонну, свинец — на 0,6%, до 2261 доллара за тонну. Олово прибавило 0,5%, до 25 005 долларов за тонну.