МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минфин России предложил ограничить с 2024 года покупку иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком выступает Минфин. В Госдуме назвали ИИС дополнительной пенсией

"Проект… В соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. установить, что не допускается приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете. 2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке авторы законопроекта сообщают, что в целях создания дополнительных финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и притока инвестиций на российский финансовый рынок законом предусмотрена возможность начиная с 1 января 2024 года заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с более "гибкими" условиями.

"При этом в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным. В этой связи проектом постановления предлагается ограничить возможность приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете", — объясняют свое предложение авторы.

В начале ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) — с более гибкими условиями.

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов (А и Б): по первому предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, по второму — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет.