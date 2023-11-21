МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Нефть во вторник дешевеет после роста по итогам двух предыдущих сессий. Как сообщает Reuters, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии запланированного на воскресенье заседания ОПЕК+. Альянс может рассмотреть возможность введения более значительных ограничений добычи в условиях замедления мирового экономического роста.

По состоянию на 16.16 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 41 цент, или 0,5%, до 81,91 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 44 цента, или 0,6%, до 77,39 доллара за баррель.

Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании заседания ОПЕК+, а также Дня Благодарения в четверг, во время празднования которого обычно наблюдаются низкие объемы торгов.

"Трейдеры закрывают позиции перед праздником", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Участники рынка также ожидают публикации данных Американского института нефти (API) по запасам, которая состоится позже во вторник. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что на отчетной неделе запасы нефти и бензина увеличились.