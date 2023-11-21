МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Индекс доллара США во вторник падал третью сессию подряд перед выходом протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. На рынке растут ожидания того, что центральный банк США начнет понижать процентные ставки в первой половине 2024 года, передает Reuters.

Доллар ослаб, так как недавние данные, в том числе индекс потребительских цен (CPI), указали на замедление экономики США и ослабление инфляционного давления, однако не привели к усилению опасений по поводу скорой рецессии. Участники рынка больше не ждут дальнейших повышений процентных ставок ФРС.

Теперь инвесторы пытаются понять, когда ФРС может начать понижение ставок. Сейчас вероятность понижения как минимум на 25 базисных пунктов к маю оценивается более чем в 60% против 58% в понедельник, как показывает индикатор Fed Watch, разработанный CME.

"Действительно чувствуется такой импульс после выхода CPI, ощущение, что повышения ставок завершены, — сказал Эрик Брегар из Silver Gold Bull. — Это импульсное движение, сложно противостоять этому".

При этом Брегар отметил, что снижение доллара, возможно, начинает выдыхаться, и экспирация большого объема опционов по парам евро/доллар и доллар/иена может привести к стабилизации американской валюты.

Ожидается, что в протоколах ФРС будет сделан акцент на слове "осторожность", которое руководители центробанка склонны использовать, когда считают маловероятным дальнейшее повышение процентных ставок, но не хотят заявлять об этом, пока инфляция остается намного выше целевого уровня 2,0%.

Недавние комментарии некоторых руководителей ФРС сигнализируют о том, что они не исключают возможности дополнительных повышений ставок, если это будет оправдано с точки зрения экономических данных.

Опубликованные во вторник данные показали, что продажи на вторичном рынке жилья США упали до минимального уровня более чем за 13 лет, поскольку ставки по ипотеке достигли 20-летнего максимума, что в сочетании с дефицитом домов, выставленных на продажу, привело к сокращению числа потенциальных покупателей.

Индекс доллара к моменту написания статьи снизился на 0,13%, до 103,31, после падения до нового минимума за два с половиной месяца 103,17. Это самый низкий уровень с 31 августа.

Слабость доллара пошла на пользу японской иене, как и ожидания по поводу того, что Банк Японии может в следующем году начать отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Иена укрепилась на 0,42% против доллара США, до 147,76 иены за доллар, после того, как американская валюта ранее достигла минимального уровня с середины сентября 147,14 иены.

Тем временем пара британский фунт/доллар торговалась с повышением на 0,29%, по 1,254.

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,03%, по 1,0941, после достижения 1,0964, самого высокого уровня с 11 августа.